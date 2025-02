CASARANO-FASANO – Equilibrio sino alla fine, poi Loiodice allo scadere fa esultare il “Capozza”

Arriva allo scadere e dal dischetto una pesantissima vittoria per il Casarano che piega il Fasano nei minuti di recupero. Con i tre punti conquistati contro i biancazzurri, la squadra di mister Di Bari conserva il comando della classifica, a braccetto con la Nocerina, passata sul campo della Fidelis Andria.

Gara subito viva con gli spunti di Corvino per gli ospiti, Legittimo, Malcore per i locali. Alla mezzora Battista manca lo specchio di un soffio, poi replicano le serpi con un bel cross di Pinto che Ferrara non riesce a correggere in porta mancando l’impatto col pallone. Del Fasano l’ultimo squillo del primo tempo con un’azione di Corvino che costringe Fernandes ad una complicata deviazione in corner.

Partita che rimane frizzante ed equilibrata anche nella ripresa, aperta da un mancino di Loiodice che s’impenna oltre la traversa. Sterile la replica fasanese con un tiro debole di Ganci, seguito da un tentativo di Malcore, per il Casarano, che non riesce a centrare i pali in scivolata. Non c’è un attimo di tregua e Logoluso si vede respingere il tiro a botta sicura da un difensore biancazzurro. Casarano nella fase di massima pressione: al 25′ un tiro di Versienti è deviato in corner; al 26′ debole l’incornata di Saraniti; al 31′ Malcore scappa via sul filo del fuorigioco ma sbaglia la cosa principale, il tiro in porta, largo di pochissimo. Al 37′ Fasano in dieci per l’espulsione del portiere Lombardo che stava perdendo tempo: ammonito, poi applauso di contestazione all’arbitro, seconda ammonizione ed espulsione. Ingenuità clamorosa che costerà cara al Fasano, costretto a giocare gli ultimi spiccioli di gara in inferiorità. Il Casarano si getta a capofitto nella metà campo avversaria a caccia del gol partita, mancandolo prima con Saraniti (tiro sull’esterno della rete), poi centrandolo su calcio di rigore concesso per fallo di mano in area di Mauriello. Dal dischetto batte Loiodice e palla in rete poco prima del fischio finale.

Nel prossimo turno, trasferta a Brindisi per i rossazzurri; il Fasano, invece, ospiterà la Real Acerrana, ieri vittoriosa sulla Virtus Francavilla.

—

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 02.02.2025, ore 15

Setrie D/H 2024/25, giornata 22

CASARANO-FASANO 1-0

RETI: 48′ st rig. Loiodice

CASARANO (3-4-2-1): Fernandes; Legitimo (41′ st Perez), Milicevic (1′ st Barone), Pinto; Versienti, D’Alena (30′ st Teijo), Logoluso, Cajazzo (36′ st Opoola); Ferrara (21′ st Saraniti), Loiodice; Malcore. All. Di Bari.

FASANO (5-4-1): Lombardo; Mauriello, Clemente, Tangorre, Lupoli (33′ st Ballatore), Orlando; Battista (29′ st Capobianco), Penza (29′ st Murgia), Ganci, Corvino (39′ st Gattuso); Marsico (21′ st Losavio). All. Agovino.

ARBITRO: Aloise di Voghera.

NOTE: Ammoniti Milicevic, Pinto (C), Marsico, Clemente (F); espulso al 37′ st Lombardo (F) per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA