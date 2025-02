NARDÒ – Toro corsaro a Francavilla in Sinni, decidono i gol di Gatto e Delvino

Il Nardò cancella il passo falso di Nocera cogliendo tre punti importantissimi sul campo del Francavilla in Sinni. La vittoria del “Fittipaldi” rilancia i granata a due soli punti dalla griglia playoff.

Prime fasi di gioco equilibrate con tentativi da una parte e dall’altra e con poca mira degli attaccanti. Lo spunto vincente arriva al 37′ con Gatto che, da posizione poco favorevole, riesce a infilare il pallone alle spalle di Brezzo mandando in vantaggio il Nardò. Compleanno con gol per classe 1994 granata. Vantaggio, però, che dura pochissimo: passano soli cinque minuti e il Francavilla pareggia con un colpo di testa di Esposito, su azione da corner. Prima del riposo, Galli evita addirittura il secondo gol lucano intervenendo in maniera decisiva su Barone.

Nardò più vispo nella ripresa: Brezzo chiude lo specchio a Milli che ci aveva provato dalla distanza. Mischia da corner in area lucana che stava per procurare il secondo gol ospite. Raddoppio che non tarda ad arrivare: è il 13′ quando Delvino trova il tempo giusto per saltare, impattare il pallone di testa e battere ancora una volta il portiere di casa. Reazione immediata del Francavilla che, dopo un calcio piazzato, manda al tiro Pellegrini con pallone che esce di un soffio. Su azione successiva, lo stesso Pellegrini stacca su palla proveniente da corner e la difesa granata si salva per il rotto della cuffia. Minaccioso il Nardò alla mezzora con un tiro di Milli deviato in corner. Ultima speranza locale affidata ad un tiro di Gaye che, però, spedisce alto.

Dopo due trasferte di fila, domenica prossima il Nardò tornerà al “Giovanni Paolo II” ospitando il Costa d’Amalfi, penultimo in classifica. Occasione per dare continuità di risultati al bel successo colto in terra lucana.

—

IL TABELLINO

Francavilla in Sinni (PZ), stadio “N. Fittipaldi”

domenica 02.02.2025, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 22

FRANCAVILLA IN SINNI-NARDÒ 1-2

RETI: 37′ pt Gatto (N), 42′ pt Esposito (F), 13′ st Delvino (N)

FRANCAVILLA IN S. (3-5-2): Brezzo; Pellegrini, Cipolla, Musumeci (24′ st Tedesco); Russo (34′ st Silvestri), Gentile (34′ st Coppola), Visconti, Gaye (43′ st De Marco), Gargiulo (40′ st Stasi); Esposito, Barone. All. Nolè.

NARDÒ (3-5-1-1): Galli; Delvino, Fornasier, Calderoni; Trinchera, Milli, Davì, Correnti, De Crescenzo; Lucas (40′ st Lollo); Gatto (46′ st Piccioni). All. De Sanzo.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza.

