UGENTO – Sanchez allo scadere, punto d’oro a Manfredonia

L’Ugento si salva allo scadere evitando la sconfitta a Manfredonia grazie ad una rete del solito Sanchez, arrivato a quota sei. Il punto colto al “Miramare” è importantissimo perché tiene a distanza di cinque punti la squadra sipontina e a otto l’Angri, in terzultima posizione.

Avvio sprint del Manfredonia che al 10′ è già in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Giacobbe, servito da un cross di Diambo dalla destra. Sterile la reazione ugentina e il Manfredonia alla mezzora raddoppia ma, per fortuna degli ospiti, l’arbitro annulla il gol per un fuorigioco di Puzirevskis. I giallorossi hanno la palla per il pari ma Grisley non riesce a risolvere a suo favore la mischia in area, così come fatto domenica scorsa contro il Costa D’Amalfi.

Locali a un soffio dal raddoppio ancora una volta quando Calemme si libera di Bedini al 6′ e batte verso la porta di Illipronti, colpendo il palo esterno. Lo stesso Calemme va a caccia del jolly da fuori, poco dopo, con un tiro a giro che finisce fuori dallo specchio. L’Ugento sale di tono attorno al quarto d’ora con un’azione di Ancora che serve Rossi ma l’attaccante ex Sondrio non riesce ad agganciare il pallone per battere in porta da posizione favorevole. Sempre Ugento nella fase centrale della ripresa con un tiro di Ancora che sfiora il palo e un pallonetto di Regner che mette in difficoltà Antonino, palla in corner. Proteste salentine per due presunti rigori a loro favore, non concessi dall’arbitro di gara. Il Manfredonia arretra ancora di più, rinuncia a giocare, limitandosi a difendere il pallone e, proprio al 95′, viene beffato dalla solita perfida punizione di Sanchez, complice una deviazione di Silvestri. Palla alle spalle di Antonino e triplice fischio.

Nel prossimo turno, altro scontro diretto per l’Ugento che ospiterà al “Comunale” il Francavilla in Sinni.

—

IL TABELLINO

Manfredonia (FG), stadio “Miramare”

domenica 02.02.2025, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 22

MANFREDONIA-UGENTO 1-1

RETI: 10′ pt Giacobbe (M), 50′ st Sanchez (U)

MANFREDONIA (4-3-3): Antonino; De Luca, Gianfreda, Giampà, Castaldi (39′ st Iurilli); Coppola (1′ st Calemme), Diambo, Giacobbe; Porzio, Carbonaro (39′ st Fiumanò), Puzirevskis (28′ st Caputo). All. Cinque.

UGENTO (3-5-2): Illipronti; Lezzi (10′ st Sanchez), Romero, Martinez (31′ st Teyou); Bedini, Grisley, Amabile, Regner, Romano; Ancora (37′ st Signorile), Rossi. All. Oliva.

ARBITRO: D’Andria di Nocera Inferiore.

NOTE: Ammoniti Martinez (U), Giacobbe (M). Espulso al 39′ st Cinque (all., M).

