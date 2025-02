ECCELLENZA – Il Gallipoli continua a vincere. Punti d’oro anche per Brilla Campi e Novoli: i tabellini

Si chiude in parità il match-clou della 28esima giornata di Eccellenza pugliese, già finale di Coppa Italia, tra Barletta e Galatina. I biancorossi conservano, comunque, 17 punti sulla seconda, ora l’Acquaviva, e viaggiano spediti verso la matematica promozione in Serie D. Continua a macinare punti il Gallipoli di Pietro Sportillo (cinque vittorie e un pari nelle ultime sei) che supera di misura il Canosa raggiungendolo al quinto posto. Il Racale esce indenne dalla trasferta di Polignano col Polimnia, seconda vittoria di fila per il Novoli che s’impone a Ginosa, una delle squadre che sembrano ormai spacciate insieme a Molfetta e Arboris Belli. Dopo aver racimolato un solo punto nelle ultime sette partite, ritorna alla vittoria il Brilla Campi, di misura proprio contro l’Arboris belli. Rinviata Molfetta-Manduria.

I tabellini della 28esima:

BARLETTA-GALATINA 1-1

RETI: 19′ st Dicuonzo (B), 21′ st Marzio (G)

BARLETTA: Staropoli, De Gol, Montrone, Parisi (33′ st Rotondo), Giambuzzi (29′ st Turitto), Mariani, Bernaola, Lavopa (33′ st Lobosco), Dicuonzo, Scaringella (18′ st Lattanzio), Lopez. All. De Candia.

GALATINA: Passaseo, Arnesano, Fruci, Mancarella J., Marzio, Gueye, Romano (15′ st Legari), Mancarella G. (18′ st Candido), Monteduro, Mariano (9′ st Molina, 33′ st Caputo), Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Rotondo di Frattamaggiore.

—

GINOSA-NOVOLI 0-3

RETI: 21′ pt Garnica, 33′ st e 46′ st Pignataro

GINOSA: Coletta, Larizza, Giaracuni (1′ st Illiano, 31′ st Lovecchio), Schirizzi, Faye, Patronelli, Verdano, Kajal, Ferrero, Gatto, Blasi (1′ st Lovecchio). All. Passariello.

NOVOLI: Suma, Zecca (81′ D’Andria), Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Calò, Garnica, Soares, Galan (30′ st De Blasi), Ginard (37′ st Marocco), Pignataro. All. Luperto.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

BRILLA CAMPI-ARBORIS BELLI 1-0

RETI: 32′ st Poleti

BRILLA CAMPI: De Matteis, Carrozzo, Lore, Iaia, Tondo, Torres, Carlucci (23′ st Poleti), Caravaglio, Mascarenhas, Marti, Facecchia (46′ st Romero). All. Patruno.

ARBORIS BELLI: Menegatti, Angelini, Labarile (1′ st Biundo), Mezzapesa, Decarolis, Fumarola, Laguardia, Convertino (9′ st Calderon), Buccoliero (29′ st Longo), Garcia (29′ st Camassa), Torrisi (38′ st Taldone). All. Solidoro.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

—

GALLIPOLI-CANOSA 1-0

RETI: 35′ pt Amarildo

GALLIPOLI: Menendez, Iborra, Bellino (11′ st Galloni), Galan, Benvenga, De Vito, Tarantino, Morleo (42′ st Cardamone), Amarildo (11′ st Ramirez), Scialpi, Schirosi (11′ st Sansò). All. Sportillo.

CANOSA: Tarolli, Milano (31′ st Gomiz), Lamacchia (42′ st Pignataro), Solano, Gomes, Talin, Coco (1′ st Comitangelo), Barrasso, Sanchez (14′ st Santoro), Mangialardi, Martinez (25′ st Ciannamea). All. Lanotte.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

BITONTO-S. MASSAFRA 0-1

RETI: 45′ pt rig. Russo

BITONTO (f.i.): Addario, Marchitelli, Petitti, Cannito, Senè, Demichele, Tedone, Lacassia, Lavoratti, Bozzi, Aprile. All. Modesto.

S. MASSAFRA (f.i.): Pizzaleo, Pavone, Secondo, D’Arcante, Fabiano, Amatulli, Sergio, Napolitano, Serafino, Maiorino, Russo. All. Malacari.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

POLIMNIA-ATL. RACALE 1-1

RETI: 30′ st Barbero (R), 40′ st Melono (P)

POLIMNIA: Rizopoulos, Avantaggiati, Divittorio (33′ st Loseto), Zaccaria (37′ st Tirera), Rapio, Zizzi, Patierno (21′ st Camara), Urbano, Melono, Ramos (37′ st Galano), Lanzone. All. Anaclerio.

ATL. RACALE: Ferraris, Sasso, Guevara, Milessi, Layus, Bottari, Filippi Filippi (17′ st Pennetta), Romano (23′ st Gravina), Gutierrez, Barbero (35′ st Santomasi), De Donno (28′ st Centonze). All. Calabuig.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

—

ATL. ACQUAVIVA-CORATO 1-0

RETI: 5′ pt Bongermino

ATL. ACQUAVIVA: Sanrocco, Di Cillo (40′ st Fortunato), Asselti (47′ st Lovero), Taal, Difino, Bonasia, Guglielmi, Novelli (29′ st Capozzo), Bongermino, Pesce (36′ st Laneve), Vigna (47′ st Cannone). All. Leonino.

CORATO: Lacirignola, Ripanto (46′ st D’Alba), Rantucho, Dispoto, Colaci (28′ st Massari), Fanelli, Volpe, Dargenio (46′ st Campitiello), Falciano, Joof, Sidibè (28′ st Gueye). All. Diaw.

ARBITRO: Cornel Pal di Roma 1.

—

N. SPINAZZOLA-UC BISCEGLIE 3-0

RETI: 21′ st e 22′ st Caruso, 31′ st Fucci

N. SPINAZZOLA: Liso, Diniello, Losappio, Cagnetta, Zingaro, Garcia C. (10′ st Fucci), Diomade (30′ st Colonna), Bux (32′ st Cirulli), Bonanno, Corado (39′ st De Marinis), Caruso (30′ st Bocchino). All. Zinfollino.

UC BISCEGLIE: Rocchitelli, Dicorato, Bufi, Miano, Farinola, Pelosi, Ngom, Paolillo (30′ st De Blasio), Pisano (25′ st Dembelè), Suriano (25′ st Saani), Amoroso. All. Monopoli.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

BISCEGLIE-FOGGIA INCEDIT 0-0

BISCEGLIE: Baietti, Cutrignelli (1′ st Visani), Di FUlvio, Pizzutelli (17′ st Pedrini), Ciurlo, Taccogna, Martinez, Konè (32′ sst Salvador), Forbes, Manzari (32′ st Palazzo), Aguilera (1′ st Colaci). All. Di Meo.

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Morisco, Stele, Rodriguez, De Palma (28′ st Lazazzara), Dascoli C., Cicerelli (20′ st Cormio), Bevilacqua, Colella, Siclari. All. Lasalandra.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.