LECCE – Per Olivieri il Salento è sempre più vicino, Vigorito con le valigie in mano

Sarà, con ogni probabilità, il secondo ingaggio ufficiale del Lecce per la prossima stagione: Marco Olivieri, esterno d’attacco di proprietà della Juventus (e, nella scorsa annata, in forza all’Empoli, vincitore del campionato), è sempre più vicino alla società giallorossa.

Olivieri, molto cercato da società di Serie B, e non solo, avrebbe scelto il Lecce per puntare forte sulla sua definitiva affermazione nel calcio che conta. Sarebbe una pedina perfetta da incastonare nel 4-3-3 (o 4-2-3-1) di Marco Baroni, ruolo già ricoperto, con buoni risultati, nell’Empoli (29 presenze e cinque reti).

Olivieri arriverebbe a Lecce in prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di promozione dei giallorossi. Per il resto, preso atto dell’arrivo di Tuia per rinforzare la difesa, si muove poco nel mercato del Lecce. L’unico movimento abbastanza imminente sembra la cessione di Mauro Vigorito alla Reggina. Baroni, comunque, potrebbe contare su un secondo portiere affidabile come Marco Bleve e su un terzo – in rampa di lancio – come Alexandru Borbei, titolare della Primavera neo promossa in A1.

(foto: M. Olivieri, ©EmpoliFC)