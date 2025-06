LECCE – Niente più calcio agonistico, per Joan Gonzalez è cominciata una nuova vita

Nella lunga conferenza stampa di ieri del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si è anche parlato di Joan Gonzalez, per il quale, purtroppo, non arrivano notizie positive.

Lo spagnolo, fermo da circa un anno per una patologia cardiaca, dovrà definitivamente dire addio all’attività sportiva agonistica, quantomeno in Italia. Sticchi Damiani ha sottolineato la bravura dello staff medico giallorosso, in particolare del cardiologo dott. Tondo, che ha individuato una patologia congenita molto difficile da diagnosticare. Si è trattato di un caso di studio, scoperto con grande anticipo, che ha salvato la vita al ragazzo.

Gonzalez oggi si è dedicato agli studi e il suo obiettivo è di diventare manager. Come affermato dal presidente, l’ex calciatore del Lecce ha affrontato questo durissimo periodo con equilibrio, serenità e intelligenza, doti per le quali spiccava in campo e che, sicuramente, saranno quelle che gli faranno fare strada in ambito universitario-lavorativo-sociale.

La carriera di Gonzalez a Lecce si chiude con 64 presenze in Serie A in due campionati con due gol (contro il Monza il primo anno e a Verona il secondo) e quattro assist; in Primavera, 31 presenze in campionato, ben otto gol e tre assist, uno dei grandi protagonisti dello Scudetto vinto nel 2022/23 con la guida di Federico Coppitelli.