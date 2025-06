CALCIOBALILLA – Il gallipolino Luigi Natali convocato per i Mondiali in Spagna

A Saragozza (Spagna), nei prossimi Campionati mondiali di Calciobalilla che si svolgeranno dal 23 al 29 giugno 2025, ci sarà anche il campione gallipolino Luigi Natali.

Il pluridecorato atleta salentino è stato convocato nei giorni scorsi dal tecnico federale Roberto Giovannini per la manifestazione che si terrà a fine mese in Spagna. Natali fa parte della Nazionale Italiana di Calcio Balilla grazie alle numerose vittorie e riconoscimenti raccolti in tanti torneo, tra cui, in ordine di tempo, il recente Campionato italiano svoltosi a Nocera Inferiore, alla presenza di mille partecipanti, nel corso del quale Natali ha vinto il titolo italiano Veterani.

A contorno: quattro titoli di Campione d’Italia (2021 Santeramo in Colle; 2022 Leini; 2023 Foligno; 2024 Nocera Inferiore). Natali, dal canto suo, sta portando avanti da tempo un progetto di sensibilizzazione all’attività sportiva di calcio balilla nella provincia di Lecce, avendo organizzato eventi nel Comune di Maglie, di Nardò e di Alezio.