EVENTI – Grande festa d’inclusione a Lecce con l’ultima tappa dell’AqP Tour Baskin Puglia

Grande successo per la tappa finale dell’AqP Tour Baskin Puglia, che ha fatto tappa a Lecce domenica scorsa tra inclusione, sport e spettacolo. L’evento, promosso da La Scuola di Basket Lecce con il supporto di Acquedotto Pugliese, si è svolto tra il Parco Bruno Petrachi e il Palazzetto San Giuseppe da Copertino, trasformati in palcoscenico di sport per tutti.

Protagoniste le squadre baskin di Lsb Lecce e Ferentinum Club di Campobasso, che si sono affrontate in match ricchi di emozione. Durante la mattinata si è svolta anche una dimostrazione di calcio a 5 per non vedenti a cura dell’Ascus Uic Lecce.

Il pomeriggio ha ospitato il Festival degli Sport Inclusivi, con esibizioni di basket in carrozzina (Lupiae Team Salento) e boccia paralimpica (Asd Lupus 2014), oltre a partite del settore giovanile e minibasket.

La cerimonia di premiazione ha coinvolto istituzioni e protagonisti del tour, tra cui il presidente di AqP Domenico Laforgia, rappresentanti regionali e comunali, e atleti come Manuele Mocavero. Un premio speciale è stato conferito al presidente della Lsb, Sandro Laudisa.

Il tour, partito il 6 aprile, ha toccato anche Carovigno, Monopoli e Andria, promuovendo lo sport come veicolo di integrazione e pari opportunità, con il patrocinio di Regione Puglia, EISI e CIP Puglia.