EVENTI – Tre tappe e 210 km in giro per il Salento al grido: “Non mollare mai”

In bici e senza fretta per assaporare appieno le bellezze del territorio salentino. Questo l’obiettivo del “Giro del Salento”, evento organizzato dall’Asd Non Mollare Mai, ciclo-passeggiata non competitiva aperta a tutti, suddivisa in tre tappe da 70 km ciascuna.

La carovana ha attraversato borghi, coste e centri storici salentini: nella prima tappa il gruppo si è spostato da Nardò a Copertino, Lecce, Acaya, San Foca, Borragine e Serrano, sede di pernottamento; la seconda tappa ha previsto il passaggio per Cannole, Palmariggi, Otranto, Porto Badisco, Santa Cesarea, Castro, Andrano, Tricase Porto, Ciolo e Santa Maria di Leuca in chiusura; infine, nell’ultimo giorno, Torre Pali, Lido Marini, Torre San Giovanni, Torre Suda, Baia Verde, Gallipoli, Santa Maria al Bagno, Porto Selvaggio e nuovamente nel centro di Nardò.

La nona edizione del “Giro del Salento”, svoltasi dal 23 al 25 maggio, ha visto la partecipazione di persone con disabilità, atleti, famiglie, appassionati, studenti, radunatisi con qualsiasi mezzo a due ruote, spinto dalla forza del proprio corpo, presso la primaria “Don Bosco”, dando la propria testimonianza e coinvolgendo i bambini delle classi quarte e quinte. L’inaugurazione del Giro poi è avvenuta insieme agli alunni di tutte le classi dell’istituto, al grido di “Mollare mai!”.