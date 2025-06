FEMMINILE – Lecce Women, chiusura di campionato con sconfitta a salvezza già ampiamente acquisita

Si è chiuso con una sconfitta per 3-1 sul campo della Gelbison il campionato 2024/25 del Lecce Women impegnato nel girone C di Serie C femminile. Le ragazze allenate da coach Vera Indino hanno collezionato 38 punti in 28 partite, posizionandosi al decimo posto in classifica, cogliendo una comodissima salvezza come successo l’anno scorso con l’ottavo posto e i 49 punti finali.

Capocannoniera della squadra, manco a dirlo, capitan Serena D’Amico, a segno 18 volte in campionato e una in Coppa Italia; sul tabellino delle marcatrici anche: Scardino (3 in campionato, 2 in Coppa); De Punzio (1+1), Labianca (6+1); De Vito (3+0); La Donna (7+1); Simone (3+0); I. Ingrosso (3+0); Carrapa (2+0); Bertè (1+0); Renna (2+0).