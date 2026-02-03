foto: P. Esteban
LECCE – Nella lista ufficiale consegnata alla Lega c’è anche Paco Esteban
Nella lista ufficiale consegnata dall’Us Lecce alla Lega di Serie A ci sono due novità. O meglio, altre due aggregazioni dalla Primavera. La prima, riguarda il reparto dei portieri con la registrazione di Plamen Penev col numero 33 al posto di Daniele Bleve. La seconda è l’inserimento nel parco attaccanti di Paco Esteban, capoocannoniere giallorosso della Primavera di Simone Schipa con 12 reti in 18 partite, registrato col numero 21. I centravanti a disposizione di mister Di Francesco, dunque, salgono a quattro: Stulic, Camarda, Cheddira ed Esteban.
La lista completa:
1. Früchtl
3. Ndaba
4. Gaspar
5. Siebert
6. Sala
8. Fofana
9. Štulić
10. Berisha
11. N’Dri
13. Pérez
14. Helgason
16. Gandelman
17. Veiga
18. Jean
19. Banda
20. Ramadani
21. Esteban
22. Camarda
23. Sottil
25. Gallo
28. Gorter
29. Coulibaly
30. Falcone
32. Samooja
33. Penev
36. Marchwiński
44. Tiago Gabriel
50. Pierotti
79. Ngom
80. Kovač
99. Cheddira