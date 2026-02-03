VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione, Coppa Italia: risultati 01.02.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 1): Roma-Fasano 2-3, Talmassons-Messina 3-0, Costa Volpino-Altafratte 1-3, Valsabbina-Melendugno 3-0, Trentino-Busto Arsizio 3-1.

CLASSIFICA: Talmassons, Valsabbina, Trentino, Altafratte 3 – Fasano 2 – Costa Volpino, Busto Arsizio, Melendugno, Messina 0.

PROSSIMO TURNO Pool Promozione (07-09/02): Altafratte-Roma, Busto Arsizio-Messina, Fasano-Costa Volpino, Melendugno-Talmassons, Trentino-Valsabbina.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 17): Pordenone-Taranto 3-1, Pineto-Brescia 2-3, Ravenna-Aversa 3-0, Cantù-Siena 3-2, Fano-Catania 1-3, Lagonegro-Portoviro 2-3, Sorrento-Macerata 3-0.

CLASSIFICA: Pordenone 41 – Pineto, Ravenna 35 – Brescia 33 – Aversa 32 – Lagonegro 28 – Macerata, Sorrento 24 – Catania 23 – Siena 20 – Fano 19 – Taranto 17 – Portoviro 16 – Cantù 10.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Macerata-Pordenone, Taranto-Brescia, Catania-Pineto, Siena-Fano, Ravenna-Cantù, Portoviro-Sorrento, Aversa-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 17): Campobasso-Reggio Calabria 1-3, Sabaudia-Gioia del Colle 0-3, Terni-Aurispa Lecce 0-3, Modica-Castellana Grotte 0-3, Galatone-Napoli 3-0.

CLASSIFICA: Reggio Calabria 33 – Castellana Grotte 32 – Gioia del Colle 24 – Sabaudia, Aurispa Lecce 21 – Campobasso 19 – Modica 18 – Galatone 12 – Terni 9 – Napoli 6.

PROSSIMO TURNO (08/02): Aurispa Lecce-Modica, Reggio Calabria-Sabaudia, Napoli-Campobasso, Gioia del Colle-Galatone, Castellana Grotte-Terni.

(Us Aurispa Lecce, Davide Ruberto) – Aurispa Dfv si riconferma a Terni vincendo 3-0: playoff più vicini. Aurispa Dfv e Terni si affrontano al PalaTerni per la 4a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca, entrambe reduci da un successo, rispettivamente con Galatone e Napoli, ed entrambe in cerca di conferme. Il sestetto scelto da Coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l’opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

Il match si apre con il servizio di Catinelli che crea le prime difficoltà alla ricezione di Aurispa Dfv, portando il parziale sul 5-0. Santangelo e compagni reagiscono subito e accorciano le distanze sino al -2, anche grazie a due monster block e a una diagonale strettissima di Zornetta (9-7). Poco dopo i salentini trovano il pari con una murata di Grottoli, dopo il servizio di Zornetta che crea altri grattacapi a Terni e mette in condizione Santangelo di sfruttare una freeball per il +1 (10-11). Aurispa Dfv sfrutta gli errori avversari e, dopo due grandi difese, si porta sul +3 con un altro lungolinea di Zornetta, che fa seguito a una pipe firmata dallo stesso schiacciatore argentino (14-17). Dopo un attacco di seconda di Bernardis arriva ancora un muro di Grottoli, prima del pallonetto di Santangelo che manda i salentini sul +3 e coach Giombini al timeout (16-21). Zornetta mette a terra un pallone complicato e poi si ripete con una diagonale chirurgica, sempre sul servizio insidioso di Bernardis che mette in crisi i ricettori avversari. La compagine di coach Ambrosio gioca una grande pallavolo e non ha difficoltà a chiudere il set, con il punto decisivo conquistato da Grottoli (17-25).

Ad aprire il secondo set è Simone Orto (subentrato a Mazzone), seguito da Mellano che usufruisce dell’alzata perfetta di Bernardis, dopo una gran difesa di Donati. Terni si rialza, riportandosi avanti grazie a due ace fortunosi di Martinez e Hristov, entrambi con l’aiuto del nastro (7-6). È efficace il muro a due Zornetta-Grottoli, ma i padroni di casa spingono ancora e con l’attacco di Ciupa si portano sul +4, costringendo coach Ambrosio al timeout (11-7). Bernardis torna ad affidarsi ai centrali e Grottoli non tradisce, ma Hristov trova un altro mani out e i salentini non riescono ad accorciare le distanze (14-10). Dopo l’ace di Santangelo accade l’imponderabile: una distorsione mette KO capitan Lucho Zornetta, costretto a uscire dolorante dal campo. Mazzone prende il suo posto e Aurispa Dfv non si disunisce: gli attacchi in diagonale e lungolinea di Santangelo guidano la rimonta (16-15). Un pallone piazzato di Mazzone e un errore in attacco di Terni rimettono il punteggio in equilibrio, spingendo coach Giombini al timeout (17-17). Si procede punto a punto: Il mani out di Santangelo da posto due segue il suo stesso lungolinea vincente, prima di un attacco simile di Hristov (20-20). Gli errori in battuta da una parte e dall’altra mandano avanti le due squadre a braccetto (23-23). Terni trova un mani out prezioso, perché regala agli umbri un set point e convince coach Ambrosio a chiedere timeout (24-23). Grottoli trova il pari e si va ai vantaggi dove è decisivo Mazzone che, con una diagonale potente, trova il punto che consegna anche il secondo set ai salentini (24-26).

L’inizio del terzo set è a senso unico in favore di Aurispa Dfv con due muri di Grottoli, inframezzati da una diagonale di Mazzone e da un ace dello stesso centrale dei salentini (4-8). Terni prova ad accorciare, Orto trova due diagonali vincenti dopo una serie di interventi difensivi di Donati e i salentini sfruttano il buon momento incrementando il vantaggio. Santangelo, Mazzone e Orto vanno ancora a referto e Aurispa Dfv si affida anche all’ottimo servizio di Murabito per spingersi sul +4 (11-15). Dopo il timeout di coach Giombini, Mazzone trova il punto su una difficile diagonale staccato da rete, poi si ripete con un monster block e un attacco in lungolinea (13-19). Coach Giombini prova il tutto per tutto e si gioca l’ultimo timeout, ma il finale è ancora favorevole ai salentini, che sfoggiano una splendida pallavolo. Orto vola in cielo per attaccare un’altra diagonale, Grottoli sfrutta una freeball, ma a decidere il match è Riccardo Quarta (subentrato a Grottoli poco prima) che attacca una diagonale potente e conquista il match point (17-25).

IL TABELLINO

Terni Volley Academy – Aurispa Dfv 0-3

(17-25; 24-26; 17-25)

Terni Volley Academy: Martinez 14, Ciupa 10, Biasotto 2, Caporossi , Picardo 2, Catinelli 3, Broccatelli (L1), Hristov 3, Troiani, Trappetti (L2), Mugnolo, Giacomini, Bontempo. All. Leondino Giombini

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 12, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 3, Andrea Santangelo 15, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 14, Edoardo Murabito, Simone Orto 8, Luciano Zornetta 5, Daniele Mellano 3, Riccardo Quarta 1. All. Giuseppe Ambrosio.

Arbitri: Polenta e Ancona.

—

VOLLEY B/m girone G

Pausa per Coppa Italia (Pag Taviano-Corigliano 3-0, Taviano alle Final Four del 3 e 4 aprile).

CLASSIFICA: Pag Taviano 38 – Molfetta 32 – Valdiano 28 – Uni Bari 26 – D&F Caffè, San Vito Mesagne 25, Casoria, Casarano 21 – SG Terzigno 16 – Marcianise 15 – Leverano 13 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 2.

PROSSIMO TURNO (08/02): Praia-Marcianise, Termoli-Casoria, Bisignano-Uni Bari, San Vito Mesagne-Valdiano, Leverano-SG Terzigno, Pag Taviano-D&F Caffè, Casarano-Molfetta.

—

VOLLEY B2/f girone I

Pausa per Coppa Italia (Udine-Nardò 3-0, Nardò eliminato)

CLASSIFICA: Nardò 33 – Isernia 31 – Arabona 29 – Salerno 28 – Capurso 27 – Monopoli 24 – Monteroni 21 – Cerignola 20 – Faam Matese 17 – Napoli 13 – Bari 12 – Volare BN 10 – Fiamma Torrese, Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Pescara-Volare BN,,Capurso-Isernia, Bari-Monteroni, Salerno-Nardò, Cerignola-Faam Matese, Fiamma Torrese-Napoli, Arabona-Monopoli.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – Gli occhi lucidi, le lacrime, la grande emozione: questo non sarà il consueto racconto di gara 2 di un quarto di finale di coppa, né una semplice cronaca di volley. Il destino che ha fatto incontrare la BluTeam Pavia di Udine e la Dream Volley Nardò sotto il tetto del palazzetto di Lauzacco merita da parte nostra qualcosa in più di una sequenza di dati statistici da consegnare all’almanacco sportivo di Biff Tannen di Ritorno al Futuro. Cominciamo.

Il match disputatosi al Palazzetto dello Sport di Pavia di Udine è stato, sin dai primi istanti, un intreccio indissolubile di agonismo e rispetto, segnato dal recente lutto che ha colpito la comunità friulana.

IL TRIBUTO AL PRESIDENTE RODOLFO FLEBUS – L’atmosfera pre-gara è stata carica di tensione emotiva per la scomparsa di Rodolfo Flebus, storico presidente della compagine di casa, venuto a mancare tragicamente durante la gara d’andata. Il minuto di silenzio che ha seguito l’Inno Nazionale è stato un momento di raccoglimento totale, rotto solo dalla presenza dello striscione dei tifosi neretini: “Vicini al vostro dolore”. Un gesto di alta sportività che ha testimoniato la solidarietà della città di Nardò.

A margine dell’evento, è emerso un particolare di grande valore umano: il plauso della famiglia Flebus verso il personale medico e infermieristico dell’Ospedale di Gallipoli: una pagina di eccellenza che la società ha voluto sottolineare con forza, attraverso le parole di Giuseppe “Bepi” Fabbro, cognato del presidente e dirigente friuliano, autore di una splendida lettera di plauso al personale medico e sanitario del presidio ospedaliero di Gallipoli, del quale raccogliamo la toccante testimonianza fornitaci a fine gara: “Grazie ancora per il vostro modo di essere, dai dirigenti, alle atlete ai tifosi. Già domenica scorsa a Nardò, ma anche stasera a Lauzacco credo che tutti voi e noi abbiamo avuto la percezione di conoscerci e frequentarci da tempo infinito: è stata una esperienza bellissima, e di ciò vi ringraziamo di cuore. Noi, di quassù siamo generalmente abbastanza chiusi, ma con gente come voi è facile aprirsi! Della mail che ti giro (la lettera all’ospedale, ndr) fai l’uso che ritieni: se servirà per demolire gli atavici falsi concetti di un sud inerme, poco reattivo e disorganizzato, questa indica una strada nettamente contraria! Un amichevole abbraccio e buona vita a tutti voi!”.

Molto gradito anche il caro saluto che abbiamo ricevuto anche dall’Assessore allo Sport di Pavia di Udine, Ercole Nardone, che si è complimentato per la sensibilità dimostrata dalla comunità neretina in occasione della gara d’andata, ricambiata, va sottolineato, da una splendida ospitalità ricevuta in quella di ritorno.

IL MATCH – Dal punto di vista tecnico, il campo ha confermato i valori già espressi nel primo incontro. La Blu Team ha imposto il proprio ritmo dall’inizio alla fine, chiudendo la pratica con un netto 3-0 (25-15, 25-13, 25-21). La squadra di casa si è dimostrata un meccanismo perfetto, caratterizzato da ordine tattico, una pulizia di movimenti che ha lasciato poco spazio alle invenzioni avversarie; solidità a muro, la vera chiave di volta del match a nostro parere, capace di disinnescare sistematicamente le (troppo) prevedibili conclusioni neretine; precisione in attacco, una continuità offensiva che non ha mai permesso al risultato di essere messo in discussione.

Vogliamo essere impietosi, perché crediamo che per essere credibili quando lodiamo, dobbiamo essere altrettanto onesti quando critichiamo; e perché queste esperienze o vengono metabolizzate come fasi di crescita fisiologiche e necessarie per una squadra con poca esperienza accumulata su palcoscenici che contano, oppure rischiano di scivolare verso pericolose derive di autocommiserazione e ricerca di alibi, che non trovano riscontro nella realtà. Il 3-0 subìto sul campo non è tecnicamente accettabile, con parziali inconsistenti di marca granata, 25-15 e 25-13, solo parzialmente attutiti da un terzo set inutile ai fini del passaggio del turno, eppure chiuso a 21 punti, per merito anche del fresco entusiasmo di atlete come Carolina Gloria, Iside Sanna, Carlotta Prete, Giorgia Prato, Alessandra Zaccaria, alle quali va una doverosa citazione al merito, perché si tratta di ragazze che spesso partono dalla panchina, ma che ahnno dimostrato una verve che ha infiammato gli animi granata sugli spalti. Le ragazze di coach Laudisa, nonostante l’impegno profuso nel tentativo di arginare le padrone di casa, hanno mostrato i limiti già evidenziati in Gara 1, soffrendo particolarmente in fase di ricezione e nella costruzione del gioco, condizionate da una scarsa reattività sottorete e da una altrettanto deficitaria cattiveria agonistica nei momenti decisivi che ha impedito loro di riaprire il match, in qualsiasi momento della serata.

IL FUTURO – Tutto da buttare quindi? No, assolutamente no! Si chiude una pagina di Coppa Italia che, pur non sorridendo a Nardò sotto il profilo dei punti, lascia in dote una lezione di sportività e umanità che onora il volley nazionale. I tifosi che hanno percorso più di mille chilometri per stare vicini alla squadra e che hanno animato un tifo che, paradossalmente, ha raggiunto il suo culmine di intensità nel terzo ed ormai inutile set, sono il segno tangibile di una vicinanza ideale e fisica che va ben oltre il singolo risultato o la vittoria. La doppia sconfitta senza appelli è un punto dal quale partire per lavorare, lavorare ed ancora lavorare. Sabato a Salerno Martina Gorgoni e compagne avranno la prima grande opportunità di invertire la rotta, contrassegnata nelle ultime tre uscite da altrettante sconfitte: è il periodo peggiore della stagione dal punto di vista dei risultati, ma il demone che aleggia su Via Giannone dall’inizio dell’anno può e deve essere esorcizzato. Abbiamo fiducia che lo staff saprà come sempre fare un ottimo lavoro nel ricucire, curare le ferite, recepire il buono e resettare le cose che non sono andate per il verso giusto.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 14): CDM Cutrofiano-Oria 3-2, Trepuzzi-Melendugno Calimera 3-0, F. Taviano-CDM Astra Volley 3-0, Monopoli-San Cassiano 0-3, Aurora Brindisi-MSP Galatina 3-0, Lecce-NV Torre 0-3.

CLASSIFICA: Oria 36 – CDM Cutrofiano 33 – San Cassiano 31 – Trepuzzi 30 – Aurora Brindisi 29 – NV Torre 23 – Lecce, CDM Astra Volley 15 – F. Taviano 14 – Surbo 12 – MSP Galatina 8 – Melendugno Calimera 6 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Oria-F. Taviano, San Cassiano-Trepuzzi, Surbo-CDM Cutrofiano, MSP Galatina-Monopoli, CDM Astra Volley-Lecce, NV Torre-Aurora Brindisi.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 14): San Pancrazio-Mottola 3-1, Frascolla-Grottaglie 0-3, SB Galatina-Fasano 2-3, PSA Matera-Lecce 2-3, Vibrotek-Tricase 3-0.

CLASSIFICA: Tricase, Vibrotek 32 – Lecce, SB Galatina 27 – Fasano 26 – PSA Matera 19 – San Pancrazio 16 – Grottaglie 14 – Parabita 12 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Lecce-San Pancrazio, Grottaglie-PSA Matera, Fasano-Vibrotek, Frascolla-Mottola, Tricase-Parabita.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata14): Mesagne-Matera 3-0, Massafra-Talsano 3-0, Santeramo-Putignano 0-3, Sant’Elia-PSA Matera 3-1, SS Annunziata-Ostuni 3-0, Spike Volley-Noci 3-1.

CLASSIFICA: Putignano, Mesagne 38 – Sant’Elia 29 – Noci, PSA Matera 28 – Massafra 25 – Matera 20 – Santeramo, SS Annunziata 15 – Spike Volley 9 – Talsano 7 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): PSA Matera-Mesagne, Talsano-Sant’Elia, Putignano-Spike Volley, Massafra-Matera, Noci-SS Annunziata, Ostuni-Santeramo.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 14): Spongano-Melendugno Calimera 3-0, CDM Cutrofiano-Aradeo (03/02), Copertino-Bee Lecce 3-1, Tricase-Sport & Friends 1-3, Parabita-Monteroni 0-3.

CLASSIFICA: Copertino 35 – CDM Cutrofiano 34 – Spongano 27 – Bee Lecce 26 – Vera Monteroni 24 – RV Ugento 20 – Aradeo 15 – Sport & Friends 13 – Melendugno Calimera 6 – Tricase 4 – Parabita 3.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): Spongano-Bee Lecce, Aradeo-Copertino, RV Ugento-Parabita, CDM Cutrofiano-Melendugno Calimera, Vera Monteroni-Tricase.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 14): Materdomini-SBV Galatina 0-3, San Vito-Castellana 2-3, Ruffano-Falchi Ugento 3-2, GS Ugento-Massafra 1-3, Vis Squinzano-Tricase 3-0.

CLASSIFICA: SBV Galatina 32 – Falchi ugento 27 – ;assafra 25 – GS Ugento, Vis Squinzano 20 – Ruffano, Castellana 19 – San Vito 18 – Tiger Squinzano 17 – Materdomini 8 – Avetrana 5 – Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (07/02): SBV Galatina-Ruffano, Massafra-San Vito, Avetrana-Materdomini, Tricase-GS Ugento, Tiger Squinzano-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 9): Wesport-Lecce 3-0, Valecaracuta Lecce-GVP Corvino 0-3, DV Nardò-Vis Squinzano (08/02), Melendugno Calimera-Trepuzzi (10/02), Brindisi-Monteroni 3-1.

CLASSIFICA: Brindisi 22 – Vis Squinzano, GVP Corvino 20 – LC Monteroni 19 – Trepuzzi 12 – Wesport 11 – DV Nardò 10 – Valecaracuta Lecce 9 – Melendugno Calimera 3 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (11-15/02): Melendugno Calimera-LC Monteroni, DV Nardò-Trepuzzi, Valecaracuta Lecce-Vis Squinzano, Wesport-GVP Corvino, Lecce-Brindisi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 11): Victor Volley-Flyarmida 3-2, AR Maglie-MB Ruffano 0-3, Alliste-San Cassiano 3-0, CDM Astra Volley-V. Tricase 1-3, CDM Cutrofiano-IM Otranto 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 29 – CDM Cutrofiano 25 – Ruffano 20 – Victor Volley 17 – San Cassiano 16 – Supersano 15 – IM Otranto 12 – Flyarmida 11 – CDM Astra Volley, Tricase 7 – Maglie 3-

PROSSIMO TURNO (07-08/02): CDM Astra Volley.IM Otranto, Alliste-Tricase, Maglie-San Cassiano, Victor Volley-Ruffano, Supersano-Flyarmida.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 9): PVK-Lecce Volley 3-0, NV Maglie-Brundisium 3-0, Veglie-Specchia 3-2, Nardò-Meraki 0-3.

CLASSIFICA: Veglie, Meraki 19 – Specchia 14 – GVP Corvino, Lecce, NV Maglie 13 – Nardò 11 – PVK, Brundisiuim 3.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): Brundisium-Nardò, NV Maglie-Specchia, PVK-Veglie, Meraki-GVP Corvino.

—

