TERZA CATEGORIA/Maglie – Salve-Palmariggi, la Corte d’Appello annulla il primo giudizio: si ritorna in campo

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha riformato la sentenza del Giudice sportivo (QUI) riguardo la partita tra Atletico Salve e Palmariggi dell’11 gennaio scorso, Terza Categoria Maglie.

Il Giudice di secondo grado ha stabilito che la partita dovrà riprendere dal 29′ del primo tempo e dal punteggio di 0-0. L’arbitro interruppe temporaneamente il match per le tensioni e le minacce seguite ad alcune espulsioni, ordinando poi la ripresa del gioco dopo una decina di minuti. Entrambe le squadre, però, si rifiutarono di tornare in campo.

Annullata, dunque, la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione per entrambe le squadre, multate anche di 100 euro. Il Palmariggi, sul proprio canale social, ha ringraziato l’avvocato Stefano Gallo per il lavoro svolto e l’avvocato Domenico Zinnari per il supporto preliminare al reclamo.