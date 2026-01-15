TERZA CATEGORIA/Maglie – Tensioni e violenza su due campi, maxi squalifiche dal Giudice sportivo

Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare dell 11 gennaio 2026.

NB: Tra parentesi le giornate di squalifica

ANDRANO-CASTIGLIONE:

AP SPECCHIA:

ATL. MELPIGNANO:

ATL. SALVE: Sconfitta a tavolino e -1 in classifica; ammenda di 100 euro; Marco Cassiano (8); Francesco De Cicco (8); Matteo F. Ciullo (1)

CHORIANA: Manuel Campa (8); Giuseppe Pulimeno (1)

CUTROFIANO AM: Riccardo A. Giannotta (dir., fino al 30/01/26); Marco Perrone (1)

GC MURO:

LM SCORRANO:

PALMARIGGI: Sconfitta a tavolino e -1 in classifica; ammenda di 100 euro

SANNICOLA: -1 in classifica; ammende di 1.000+100 euro; Mauro Scorrano (dir., fino al 15/01/31); Federico Mezzi (dir., fino al 15/04/26); Alessandro Tanasi (dir., fino al 15/03/26); Cristian Pasanisi (dir., fino al 22/01/26); Lorenzo Giordano (sino al 15/01/28); Alessandro Ciricugno (2)

V. NEVIANO:

—

Due risultati ufficiali decisi dal Giudice sportivo dopo l’undicesima giornata del campionato di Terza Categoria girone Maglie.

Le partite in questione sono Salve-Palmariggi (sospesa al 29′ sullo 0-0) e Sannicola-Specchia (sospesa al 92′) sul 2-4.

Per Salve-Palmariggi il Giudice Sportivo ha sanzionato con la sconfitta a tavolino (0-3), un punto di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 100 euro per entrambe.

Il provvedimento è scattato in seguito alla sospensione della gara avvenuta al 29° minuto del primo tempo: dopo aver interrotto temporaneamente il match per le tensioni e le minacce seguite ad alcune espulsioni, l’arbitro aveva ordinato la ripresa del gioco trascorsi dieci minuti. Entrambe le squadre si sono però rifiutate di tornare in campo, violando le norme federali e portando così alla decisione del Giudice di punire entrambi i club per la mancata prosecuzione dell’incontro.

Sannicola-Specchia – Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali e il referto del Pronto Soccorso di Casarano, ha deliberato sanzioni severissime a carico della società A.S.D. Sannicola Calcio a seguito dei gravissimi episodi verificatisi durante la sfida contro l’Armando Picchi Specchia. La ricostruzione dei fatti evidenzia una condotta violenta e gratuita culminata al 45′ minuto del secondo tempo, quando il dirigente Mauro Scorrano, approfittando della confusione sul terreno di gioco, ha colpito il Direttore di gara con uno schiaffo alla mandibola sinistra dopo una rincorsa di due metri, causandogli stordimento e rendendo necessario il successivo ricorso alle cure mediche.

Il clima di ostilità è proseguito con le minacce dello stesso Scorrano, che hanno costretto l’arbitro a decretare la sospensione della gara, e con le ingiurie del massaggiatore Alessandro Tanasi, che è rientrato in campo nonostante fosse già stato espulso in precedenza. Anche il rientro negli spogliatoi è stato caratterizzato da episodi di ostruzionismo, con il dirigente Federico Mezzi che ha inizialmente rifiutato di consegnare le chiavi dei locali e non ha impedito l’aggressione verbale e fisica alla porta da parte di una persona estranea riconducibile alla tifoseria locale. A completare il quadro delle violenze, il calciatore Lorenzo Giordano ha calciato volontariamente un mucchio di sabbia e pietrisco contro l’arbitro, colpendolo all’occhio destro e causandogli intenso dolore.

In virtù di tali fatti, il Giudice Sportivo ha assegnato la perdita della gara per 0-3 in favore dell’Armando Picchi Specchia, infliggendo al Sannicola un punto di penalizzazione in classifica e un’ammenda di 1000 euro. Sul piano individuale, Mauro Scorrano è stato squalificato fino al 15 gennaio 2031, mentre sanzioni pluriennali hanno colpito anche il calciatore Giordano, sospeso fino al gennaio 2028, e i tesserati Mezzi e Tanasi, le cui squalifiche scadranno rispettivamente ad aprile e marzo del 2026.