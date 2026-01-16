CRONACA – Collepasso: malore durante l’allenamento, perde la vita un calciatore amatoriale

Malore fatale mentre si allena: muore all’improvviso Riccardo Chetta, 39 anni, di Parabita, calciatore amatoriale nel Parabita City, iscritto al torneo provinciale Acli.

L’uomo ha perso la vita ieri a Collepasso mentre si trovava sul terreno di gioco del locale impianto sportivo, dopo aver accusato un improvviso mancamento. I compagni hanno allertato subito i soccorsi ma, purtroppo, il 118 non è riuscito a salvargli la vita, pur avendo messo in atto tutte le pratiche salvavita necessarie e urgenti.

Come riporta infocollepasso.it, l’uomo lascia moglie e due bimbi piccoli. In segno di lutto, tutte le manifestazioni sportive dell’Acli sono state sospese per tutto il weekend.

