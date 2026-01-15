LECCE – Allenamento a Novarello in vista Milan: si aggregano in quattro

Il Lecce ha scelto di rimanere al Nord per preparare la trasferta di domenica sera contro il Milan di Massimiliano Allegri, stabilendo il proprio quartier generale presso il centro sportivo Novarello (Novara) dove la squadra sosterrà tre giorni di allenamento intensivo. Durante la sessione odierna il gruppo è stato diviso in base al minutaggio raccolto contro l’Inter, con i titolari impegnati in un lavoro di scarico in palestra mentre il resto della rosa ha disputato un test amichevole contro la Biellese, formazione piemontese di Serie D. All’allenamento congiunto hanno preso parte regolarmente anche Banda, Gaspar, Ramadani e Fofana, rientrati a pieno regime nei ranghi giallorossi, mentre Francesco Camarda ha iniziato ufficialmente il proprio percorso riabilitativo.

Il giovane attaccante seguirà un programma personalizzato per le prossime due settimane con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida di inizio febbraio contro il Torino, nel frattempo la marcia di avvicinamento alla sfida del Meazza proseguirà con una seduta pomeridiana nella giornata di domani e la classica rifinitura prevista per sabato mattina.