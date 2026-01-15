PROMOZIONE – Coppa Italia, quarti di finale giornata 2: i risultati

Giovedì pomeriggio di Coppa Italia Promozione quello odierno con la disputa del match di andata dei quarti di finale tra San Marco in Lamis e Lucera oltre alle sfide di ritorno e alla seconda giornata del triangolare eliminatorio.

Netto successo per 5-0 del San Marco in casa contro il Lucera. Ritorno il 29 gennaio. Passa il turno il Soccer Trani che, dopo aver vinto per 4-1 in trasferta col Noicattaro si ripete anche nel match di ritorno imponendosi per 2-0. Insieme al Trani ai quarti anche l’Ostuni che batte in casa il Norba Conversano per 3-0 (gol di Zolezzi, Narducci e Carlucci) dopo aver vinto per 2-0 il match d’andata in terra barese.

Nel triangolare, successo esterno del Sava a Taviano per 2-3 e primo posto nel gironcino con tre punti, una differenza reti di +1 ma una rete segnata in più rispetto allo Squinzano che ha la stessa differenza reti di +1 ma ha segnato due gol. Taviano fuori dai giochi. Giallorossi avanti di due reti nei primi 11 minuti: al 4′ gol di Verri, all’11’ gol di Mudoni; poi la rimonta del Sava: al 35′ rete di Lippo; nella ripresa, doppietta di Mirizzi al 24′ e 49′. Nell’ultima giornata del 29 gennaio, Sava-Squinzano.