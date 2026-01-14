LECCE – Di Francesco: “Concesso poco all’Inter, teniamoci la prestazione. Mercato? Corvino sa dove dobbiamo migliorare…”

Eusebio Di Francesco ha espresso tutto il suo rammarico per la sconfitta subita contro l’Inter, un passaggio a vuoto che arriva dopo lo scivolone interno contro il Parma. Analizzando le due sfide, il tecnico ha messo in luce le differenze tra i due match, spiegando che: “Domenica ci sono state scelte individuali sbagliate, era una partita che poteva fare doppiamente male perché abbiamo perso uno scontro diretto. Stasera abbiamo preso un gol evitabile, concedendo poco all’Inter e abbiamo avuto opportunità di farle male. Basta vedere i cambi per capire il livello che hanno. Siamo calati nella ripresa, ci può stare. Ci teniamo stretti la prestazione, potevamo portare a casa un risultato importante. Dovevamo essere più coriacei”.

Nonostante le nuvole nere che aleggiano attorno alla squadra, l’allenatore ha voluto lanciare un messaggio di compattezza: “Io parlo anche per dare messaggi ai ragazzi. Da una gara del genere si estrapola solo il risultato, è così in Italia e non sono stupido e lo so. Ma non possiamo buttare all’aria una prestazione come quella col Parma persa per un’ingenuità. L’ambiente non deve essere negativo, siamo dispiaciuti e incazzati dopo le sconfitte. Dobbiamo capire che anche da San Siro, con sofferenza, si può portare a casa il risultato. Bisogna imparare a leggere le critiche sensate”.

Passando ai singoli, Di Francesco si è detto soddisfatto del debutto di Gandelman, sottolineando come l’assetto tattico sia cambiato per arginare le spinte avversarie: “Bastoni non fa il terzo ma il terzino, di conseguenza ti devi comportare in un certo modo. L’Inter ha 4 attaccanti forti, ed è giusto così perché compete su tutti i fronti. Gandelman ha corsa facile e tempi di inserimento che ci permetteranno di trovarlo in area in partite in cui avremo di più il controllo”. Il tecnico ha poi elogiato la prova di Siebert, definendola ottima, e ha commentato gli ingressi di Kaba e Pierotti, pur ribadendo di non amare i giudizi individuali: “A me non piace andare sui singoli, siamo dispiaciuti per il risultato dopo questa prestazione”.

Su Pierotti, riguardo un suo possibile impiego da terzino, ha aggiunto che: “Ha tutto per farlo, è solo una questione di disciplina tattica. La qualità migliore di un difensore è l’attenzione, lui deve lavorare su questo”. In chiusura, un pensiero al calciomercato per completare la rosa: “Ricevo spesso i complimenti, però alla fine bisogna fare qualche risultato in più perché ce lo meritiamo. Per quanto riguarda il mercato, faremo sicuramente altro, mi affido alle sapienti mani del mio direttore che sa dove dobbiamo migliorare. Vedremo”.