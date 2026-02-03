BASKET C/m – Si ferma a Mesagne la striscia record della LSB Lecce

Si ferma a 14 vittorie consecutive l’incredibile striscia positiva della Cce Lsb Lecce. I ragazzi di coach Daniele Michelutti sono scivolati sul parquet della New Virtus Mesagne incappando nel secondo passo falso stagionale. I padroni di casa si sono imposti per 88-77, in occasione della 17esima giornata del campionato maschile interregionale girone N di serie C. Nonostante la sconfitta maturata domenica sera al Pala De Francesco, la squadra del presidente Sandro Laudisa ha mantenuto la testa della classifica di un campionato sempre più equilibrato.

Tra la fila biancazzurri sono andati in doppia cifra Cantagalli, Guido, Zalalis e Vidakovic, ma il top scorer della gara è stato Fouce Romani della New Virtus Mesagne, autore di 26 punti.

Gli ospiti partono bene nell’approccio alla gara, ma col passare dei minuti i locali si sono dimostrati più concreti dall’arco infilando una serie di triple sino al +12 alla fine del primo quarto. Un parziale pesante che si è dilatato nel secondo periodo con Fouce e Coppola protagonisti. Spinti dal caloroso sostegno del proprio pubblico, il team di coach Olive ha chiuso la seconda frazione sul +22 indirizzando la partita al rientro negli spogliatoi.

Nella ripresa la reazione di Mocavero e compagni è stata veemente. Con una reazione di grande orgoglio, gli uomini di Michelutti hanno tentato la rimonta accorciando il gap nel punteggio sul tabellone luminoso. Al termine del terzo quarto però sono solo 4 i punti recuperati sui mesagnesi, ma negli ultimi 10 minuti i biancazzurri hanno dato fondo a tutte le loro energie risalendo la china sino al -6 e palla tra le mani, quando mancano ancora 2 minuti al termine della sfida. Uno sforzo che gli ospiti hanno pagato negli ultimissimi giri di orologio, con Mesagne che rimette distanza nel punteggio conquistando una vittoria di grande prestigio contro i primi della classe.

Nel prossimo turno i ragazzi di Michelutti osserveranno il riposo. Una pausa che consentirà ai salentini di ricaricare le pile dopo una sorprendente escalation di risultati. La Cce Lsb Lecce tornerà in campo sabato 14 febbraio contro Barletta, con palla a due alle 17, presso il Pala San Giuseppe da Copertino.

IL TABELLINO

New Virtus Mesagne – Cce Lsb Lecce 88-77

(26-14, 54-32, 71-53)

New Virtus Mesagne: Idrissou 10, Meroza, Piscitelli 2, Fouce Romani 26, Berdychevskyl 6, Giuri 10, Cito, Pecere, Coppola 19, Galic 8, Azzaro 5, Mbenza 2. All. Olive.

Cce Lsb Lecce: Cantagalli 17, Guido 15, Zalalis 15, Mocavero 7, Tyrtyshnik 3, De Giovanni, Pallara 4, Busetta, F. Laudisa 2, Vidakovic 14, Fracasso. All. Michelutti.

(US Lsb Lecce, Paolo Conte)

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 4 rit.):Assi Brindisi-Monteroni 62-75, Nardò-Ceglie 82-63, Francavilla-Barletta 86-76, Cus Foggia-MS Mesagne 77-57, NV Mesagne-LSB Lecce 88-77, Molfetta-Corato 72-69.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 28 – NV Mesagne 24 – Monteroni 20 – Corato, Assi Brindisi, Molfetta 16 – Monopoli 14 – Ceglie, Francavilla 12 – Cus Foggia 10 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): MS Mesagne-Nardò, Monopoli-Cus Foggia, Barletta-NV Mesagne, Ceglie-Assi Brindisi, Corato-Francavilla, Monteroni-Molfetta.