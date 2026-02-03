BASKET C/m – Nardò scaccia i fantasmi: stende Ceglie e ricomincia a correre

Torna a vincere l’A9 Nardò, dopo la cocente sconfitta sul campo della NP Monteroni, contro la Messapica Basket Ceglie, nella sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie C. Nei primi minuti Nardò ha faticato a trovare ritmo, ha concesso campo e fiducia agli ospiti e si è ritrovata subito sotto di dieci lunghezze, 9-19. Un avvio che ha riportato alla mente le difficoltà dell’ultima uscita, con il pubblico del Pala Andrea Pasca chiamato ancora una volta ad aspettare una risposta.

La risposta è arrivata. Dal secondo quarto l’A9 ha rimesso ordine: difesa più presente, attacchi più puliti, scelte condivise. Il parziale di 25-13 ha cambiato la partita e ha restituito un vantaggio costruito con pazienza, possesso dopo possesso. Da quel momento Nardò ha preso il controllo della gara e non lo ha più lasciato.

Nel secondo tempo la squadra ha gestito, allungando progressivamente il margine. Ceglie ha provato a restare agganciata, ma ha trovato davanti una squadra compatta, attenta a non concedere nulla di gratuito. I parziali parlano chiaro: 20-12 nel terzo quarto, 28-21 nell’ultimo, fino all’82-63 finale.

Stonkus ha guidato l’attacco con 24 punti, confermandosi riferimento costante. L’MVP scelto dai tifosi è stato Tinto, autore di una prova completa da 18 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, sempre dentro la partita nei momenti chiave.

È stata una vittoria che ha contato più di quanto dica il punteggio. Dopo giorni complessi, Nardò ha rimesso insieme le cose semplici. E da lì ha ricominciato a correre.

IL TABELLINO

Nardò-Ceglie 82-63

(9-17, 34-30, 54-42)

Pallacanestro A9 Nardò: Stonkus 24, Tinto 18, Gramazio 7, Baldasso 7, Barel 7, Boev 6, Facciolà 6, Zustovich 5, Gigli 2, Montinaro 0. All. Battistini.

Ceglie: Cvetanovic 18, Perfigli 12, Invidia 7, Argentiero 7, Angius 6, Messina 6, Carta 3, Passaro 2, Salerno 2, Arnaldo ne, Ciracì ne, Urso ne. All. Faggiano.

(US Basket Nardò)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 4 rit.):Assi Brindisi-Monteroni 62-75, Nardò-Ceglie 82-63, Francavilla-Barletta 86-76, Cus Foggia-MS Mesagne 77-57, NV Mesagne-LSB Lecce 88-77, Molfetta-Corato 72-69.

CLASSIFICA: LSB Lecce, Nardò 28 – NV Mesagne 24 – Monteroni 20 – Corato, Assi Brindisi, Molfetta 16 – Monopoli 14 – Ceglie, Francavilla 12 – Cus Foggia 10 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (07-08/02): MS Mesagne-Nardò, Monopoli-Cus Foggia, Barletta-NV Mesagne, Ceglie-Assi Brindisi, Corato-Francavilla, Monteroni-Molfetta.