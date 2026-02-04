AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 15ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 15
FC Galatone-E. Coluccia Cutrofiano 3-1
City Gas Revolution-Alixias 1-6
Poggiardo-Atl. Ascla Tiggiano 1-1
Aradeo-Presicce-Acquarica 5-0
FATAC Scorrano-FC Castrignano 4-0
Galatone Romidò-Salento Over Seclì 2-3
Salve/Morciano-Pol. Uxentum 3-0
CLASSIFICA
Poggiardo 36
FC Galatone 32
Salento Over Seclì 31
Alixias 26
C.D. Melissano 25
Atl. Ascla Tiggiano 23
Fatac Scorrano 23
FC Castrignano 19
Aradeo 19
Galatone Romidò 15
E. Coluccia Cutrofiano 14
Presicce-Acquarica 9
City Gas Revolution 7
Salve/Morciano 6
Pol. Uxentum 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 16
FC Galatone-Salve/Morciano 06/02 h 20.30
Atl. Ascla Tiggiano-E. Coluccia Cutrofiano 06/02 h 20.30
FATAC Scorrano-Presicce-Acquarica 07/02 h 15
Aradeo-FC Castrignano 07/02 h 15
Pol. Uxentum-Poggiardo 07/02 h 14.30
C.D. Melissano-City Gas Revolution 09/02 h 20.30
Galatone Romidò-Alixias 09/02 h 20.30
rec. gg 10: Salento Over Seclì-Fc Galatone 11/02 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
15 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo), Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)