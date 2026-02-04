SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 01.02.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la quinta giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Ammenda di 500 euro
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Giovanni Otero (1)
F. ANDRIA: Michele Ventura (all., 1); Ciro Cipolletta (4)
F. PUTEOLANA (NOLA): Ammenda di 200 euro
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA: Paolo Losacco (dir., 1)
HERACLEA: Ammenda di 500 euro
MANFREDONIA: Lorenzo Biagioni (1)
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Marco Cassandro (1)
SARNESE:
T. ACERRANA: Gennaro Donnarumma (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: