LECCE – Nel 2019 la vittoria con lo Spezia diede il via alla festa: i precedenti

Si va verso il tutto esaurito per Lecce-Spezia di domenica prossima, dopo la decisione della società di mettere in vendita ulteriori 900 posti circa della Tribuna Est Superiore, dopo apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

La sfida salvezza del Via del Mare sarà diretta dal signor Maurizio Mariani di Aprilia, in campo, quest’anno, anche in Lecce-Sampdoria 1-1 di metà aprile. Con Mariani, il Lecce non ha mai vinto in cinque partite: pareggio casalingo 2-2 col Cagliari e sconfitta interna 3-4 col Parma in Serie A 2019-20; sconfitta 1-0 a Monza in Serie B 2020-21; sconfitta 2-1 in Vicenza-Lecce in Serie B 2021-22 e, per ultimo, il pareggio casalingo contro il Doria sopra citato.

Non tanto meglio il bilancio dei precedenti contro lo Spezia al Via del Mare: su sette incontri, i liguri sono usciti imbattuti in cinque occasioni. Come non ricordare, però, il 2-1 dell’11 maggio 2019, quando, il Lecce di Liverani, staccò il pass per il successivo torneo di Serie A, imponendosi per 2-1 con gol di Petriccione e La Mantia; di Capradossi il gol spezzino. Da quella rosa, è “sopravvissuto” il solo Bleve, che sarà in panchina domenica pomeriggio. L’ultimo pareggio, in ordine di tempo, fu il 2-2 dell’ottobre 2007 con reti di Zanchetta e Tiriobocchi e doppietta di Gorzegno per lo Spezia. L’ultima affermazione dei bianconeri al Via del Mare, invece, è datata maggio 2007, 0-1 con gol di Varricchio sul finire di tempo. (dati wlecce.it)

(foto: il gol vittoria di La Mantia, 11 maggio 2019 – ph. Caputo/SalentoSport)