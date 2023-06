PESISTICA – La Evò Real Fitness di San Cesario a caccia di medaglie tra Ascoli Satriano e Roma

Doppia trasferta, domani, per gli atleti della “Evò Real Fitness”. Ad Ascoli Satriano (FG), i pesisti del sodalizio di San Cesario di Lecce saranno impegnati nella seconda tappa del campionato nazionale “DistEndas” che, al momento, li vede primi in classifica. A Roma, invece, caccia al titolo open di parapowerlifting per Gabriele Carichino che gareggerà nella categoria 88 kg.

Il coach della Evò, Mauro Liaci: “Grinta ed emozioni positive. Sono queste le chiavi per il successo dei nostri atleti che, sono sicuro, porteranno a casa tante medaglie”. Il delegato allo Sport del Comune di San Cesario, Gigi Renis: “Le eccellenze sportive del nostro Paese muovono il settore del turismo sportivo, un segmento in continua crescita che può trasformarsi in un volano per il turismo e l’economia del territorio”.

Gli atleti sono guidati dai coach Giorgio Delle Donne e Matteo Macchia. In gara, tra le donne: Giulia De Leo, Nicole Doria, Antonella Minerva, Cristina De Rosa, Alessia Ingrosso, Rosi Bersani; tra gli uomini, Mattia Elia, Filippo Pascali, Marco Ingrosso, Riccardo Capobianco, Davide Di Lorenzo, Franco Miglietta, Pasquale Buttazzo. Turno di riposo per il vincitore del titolo regionale dello scorso 23 aprile a Bari, Piero Carlà, e per gli indisponibili Paolo Conte, Fabiano Falcucci e Davide Cofano.