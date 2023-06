CICLISMO – Mtb, il Salento XCO fa tappa a Presicce-Acquarica col Trofeo Terrarussa

Si corre domattina a Presicce-Acquarica il primo Trofeo Terrarussa, competizione di mountain bike inserita nel circuito Salento XCO Race grazie all’organizzazione dell’Asd Terrarussa Ciclismo Presicce-Acquarica.

Si partirà da località Bosco Monaci su un tracciato di 5,7 km da percorrere per cinque volte con un’altimetria di 107 metri sul singolo giro, all’interno di una pineta provata con single track delimitati da alberi e pagliare. Altri tratti sono stati inseriti in una piccola cava,, sempre all’interno della pineta, nella quale sono state ricavate delle piccole discese e strappetti in salita circondati dalla vegetazione della macchia mediterranea.

Per Esordienti e Allievi, il tracciato si riduce a 3,6 km con dislivelli di 70 metri a giro. Ritrovo alle 7.45 di domani, 21 maggio, presso il Bosco Monaci di Presicce-Acquarica; prima partenza alle 9.30 per Master, Juniores e Open; seconda, alle 11.15 per Esordienti; ultimi a partire saranno gli Allievi alle 12. Info iscrizioni su www.icron.it.