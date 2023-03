LECCE – Nazionale, c’è anche Falcone tra i convocati di Mancini. Gallo e Colombo in Under 21

Altri tre tesserati dell’Unione Sportiva Lecce si aggiungono al folto elenco di atleti già preallertati dalle rispettive rappresentative nazionali. E c’è anche una lieta “prima volta”.

Nell’ordine: la nazionale Under 21 diretta dal Ct Paolo Nicolato ha convocato Antonino Gallo e Lorenzo Colombo per le due gare amichevoli che gli azzurrini sosterranno il 24 marzo in trasferta contro la Serbia e il 27 marzo in casa contro l’Ucraina.

La chiamata “pesante” arriva dal Ct Roberto Mancini che ha convocato Wladimiro Falcone per le gare di qualificazione agli Europei che la nazionale giocherà a Napoli contro l’Inghilterra il 23 marzo e a Malta il 26 marzo. Prima assoluta, quindi, per il portiere del Lecce, così come, per la prima volta, vestiranno l’azzurro Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, e Mateo Retegui, attaccante italo-argentino in forza al Club Atletico Tigre.

Una grande soddisfazione per l’estremo difensore giallorosso, a coronamento di un’annata, sin qui, straordinaria. Appuntamento rimandato, si spera, per Federico Baschirotto.

La lista completa dei convocati di Mancini:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).