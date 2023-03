LECCE – Tutte le gare ufficiali dei nazionali giallorossi dal 22 al 28 marzo

Sono ben 32 i match ufficiali che attendono i tesserati del Lecce in giro per l’Europa e per l’Africa. I convocati giallorossi, dopo le chiamate di Falcone (in nazionale maggiore), Gallo e Colombo (in Under 21), sono saliti a 19. Di seguito l’elenco delle partite, ordinate cronologicamente, che vedranno – potenzialmente – all’opera i nazionali del Lecce.

22.mar McJANNET U19 Irlanda-Slovacchia

22.mar BURNETE U19 Norvegia-Romania

22.mar PASCALAU U19 Norvegia-Romania

22.mar VULTURAR U19 Norvegia-Romania

22.mar SAMEK U19 Rep. Ceca-Croazia

23.mar BANDA Zambia-Lesotho

23.mar BERISHA U21 Albania-Azerbaigian

23.mar HJULMAND Danimarca-Finlandia

23.mar V. PERSSON U21 Scozia-Svezia

23.mar HASIC U21 Scozia-Svezia

23.mar HELGASON Bosnia-Islanda

23.mar FALCONE Italia-Inghilterra

23.mar BORBEI U20 Portogallo-Romania

24.mar CEESAY Mali-Gambia

24.mar COLOMBO U21 Serbia-Italia

24.mar GALLO U21 Serbia-Italia

25.mar DORGU U19 Ucraina-Danimarca

25.mar BURNETE U19 Romania-N. Irlanda

25.mar PASCALAU U19 Romania-N. Irlanda

25.mar VULTURAR U19 Romania-N. Irlanda

25.mar GENDREY U21 Inghilterra-Francia

25.mar SAMEK U19 Portogallo-Rep. Ceca

25.mar VESCAN-KODOR U17 Macedonia N.-Romania

26.mar BANDA Lesotho-Zambia

26.mar HJULMAND Kazakistan-Danimarca

26.mar V. PERSSON U21 Svezia-Colombia

26.mar HASIC U21 Svezia-Colombia

26.mar HELGASON Lichtenstein-Islanda

27.mar BERISHA U21 Albania-Polonia

27.mar COLOMBO U21 Italia-Ucraina

27.mar GALLO U21 Italia-Ucraina

27.mar FALCONE Malta-Italia

27.mar BORBEI U20 Norvegia-Romania

27.mar VESCAN-KODOR U17 Romania-Macedonia N.

28.mar DORGU U19 Lussemburgo-Danimarca

28.mar McJANNET U19 Irlanda-Grecia

28.mar BURNETE U19 Romania-Francia

28.mar PASCALAU U19 Romania-Francia

28.mar VULTURAR U19 Romania-Francia

28.mar CEESAY Gambia-Mali

28.mar GENDREY U21 Francia-Spagna

28.mar SAMEK U19 Svezia-Rep. Ceca