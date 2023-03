LECCE – Baroni guarda avanti: “Stiamo facendo il nostro campionato, serve equilibrio. A Firenze per i punti”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce, con i giallorossi attesi dalla difficile trasferta sul campo della Fiorentina. A presentare il match, come di consueto, mister Marco Baroni.

L’apertura della conferenza è stata dedicata alle tante convocazioni dei suoi ragazzi: “Le convocazioni ci rendono felici, sono merito di tutti, prima di tutto dei giocatori, ma anche di tutta la squadra che gli ha permesso di mettersi in mostra e raggiungere questo obiettivo”.

Il morale della squadra non è basso: “Stiamo bene, dobbiamo fare la partita come abbiamo nelle corde. Noi non ci siamo mai esaltati, perché stiamo facendo il nostro campionato, quello che si attendeva dal Lecce. Siamo molto concentrati sul lavoro, io, la società, tutto l’area tecnica. Dobbiamo essere equilibrati dentro e fuori dal campo”.

Occhio alla Fiorentina: “Sono una squadra forte, che ha superato un periodo difficile, grazie alla qualità della rosa è riuscito a superarlo. In coppa hanno fatto una prova di alto livello. Stanno facendo ora i ritmi della passata stagione. Sarà una partita difficile, dura in uno stadio complicato. Per fare dei punti noi dobbiamo centrare una prestazione importante. La Fiorentina è inoltre la società dove sono cresciuto fin da bambino, mi ha dato la possibilità di iniziare questo sogno, è anche la mia città. Non metto però davanti interessi personali, andiamo a Firenze per cercare punti attraverso le prestazioni, con coraggio, dedizione e attenzione, sono queste le componenti che dobbiamo mettere in campo”.

Sulla formazione: “Arrivo con molti dubbi. Questa è una gara da sei punte, perché ho bisogno di giocatori che corrono fortissimo per novanta minuti, con intensità. Ho bisogno di teste accese, mi prenderò del tempo, ma ho la fortuna di avere una squadra pronta. L’attacco? Nelle ultime partite abbiamo prodotto tanto e raccolto quasi niente, dobbiamo continuare sulla produzione e a crederci, con prestazioni centrate, così come ha fatto anche contro il Torino”.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: Bleve, Brancolini, Falcone

DIFENSORI: Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Pezzella, Ceccaroni, Romagnoli, Umtiti

CENTROCAMPISTI: Askildsen, Blin, Maleh, Helgason, Hjulmand, Gonzalez

ATTACCANTI: Banda, Ceesay, Colombo, Oudin, Strefezza, Di Francesco, Voelkerling.

Assenti Dermaku e Pongracic.