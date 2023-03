LECCE – All’Acaya assente il solo Pongracic. Continuano a fioccare le convocazioni per i giallorossi

Prosegue il lavoro dei ragazzi di Marco Baroni in preparazione della sfida dell'”Artemio Franchi” di Firenze, in programma domenica prossima alle ore 15. Stamani il Lecce si è allenato all’Acaya Golf & Resort. Il gruppo era quasi al completo, eccezion fatta per Pongracic, ancora impegnato con le sedute di fisioterapia e di ricondizionamento. Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato, tutti gli altri si sono allenati regolarmente. Domani altra seduta all’Acaya.

Intanto il Giudice sportivo ha mandato in diffida Gabriel Strefezza, ammonito durante Lecce-Torino, e squalificato per una giornata il ds Stefano Trinchera, espulso attorno alla mezzora insieme al fisioterapista del Torino, Giuseppe Gerundo. La lista dei diffidati ora comprende l’italo-brasiliano oltre a Umtiti, Maleh e Colombo, che saranno automaticamente squalificati al prossimo cartellino giallo.

Infine, continuano ad arrivare notifiche di convocazione per i tesserati giallorossi. Il numero dei convocati, ad oggi, sale a quota 15: Hjulmand (nazionale maggiore Svezia), Helgason (nazionale maggiore Islanda), Hasic e Voelkerling Persson (Under 21 Svezia), Borbei (Under 20 Romania), Vescan-Kodor (Under 17 Romania), Samek (Under 19 Rep. Ceca), Berisha (Under 21 Albania), Dorgu (Under 19 Danimarca), Ceesay (nazionale maggiore Gambia), McJannet (Under 19 Irlanda), Burnete, Pascalau, Vulturar (Under 19 Romania) e, da ultimo, Gendrey (Under 21 Francia) per le amichevoli di categoria contro Inghilterra e Spagna).