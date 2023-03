BOXE – Esordio con vittoria per Francesco Calogiuri (allievo del “El Dynamite” Santoro) a Terlizzi

Esordio con vittoria per Francesco Calogiuri nel mondo della boxe. Il giovane pugile salentino, allenato dall’aspirante tecnico Antonio Santoro, ha vinto il “Torneo Regionale Esordienti” che si è svolto nei giorni scorsi sul ring del “Palachicoli” di Terlizzi, imponendosi nella categoria Junior 70 kg.

La manifestazione era indetta dalla Federazione pugilistica italiana. Calogiuri era accompagnato all’angolo da Santoro e dal tecnico degli Amici del Pugilato, Tony Mannarini. Il giovane boxeur ha superato ai punti Antonio Giaconelli della Habachi Boxe Corato, dominando l’incontro per lunghi tratti. Alla kermesse hanno partecipato numerosi pugili delle categorie Schoolboys, Junior e Youth. Una bella soddisfazione sia per Calogiuri, sia per “El Dynamite” Santoro, entrambi alla primissima esperienza nei rispettivi ruoli.