LECCE – Mercato, per Camarda è l’ora delle visite mediche. Interesse per Mihaila (Parma)

Il secondo ingaggio del Lecce per la sessione estiva di calciomercato 2025/26 sarà Francesco Camarda. Il baby milanista sarà lunedì a Lecce per sostenere le visite mediche. A Lecce è già sbarcato Chris Owen Kouassi, laterale difensivo destro (ma anche centrale) classe 2003, proveniente dal Laval. L’arrivo di Kouassi lascia intendere, probabilmente, la partenza di Frederic Guilbert.

C’è molto interesse su alcuni tesserati giallorossi dal mercato italiano, e non solo. Uno dei probabili partenti, Nikola Krstovic, potrebbe essere vicino all’approdo nella Roma di Gian Piero Gasperini. Un indizio alla trattativa in corso potrebbe essere la foto postata dall’attaccante montenegrino sui propri social nelle scorse ore, mentre si allena indossando una divisa della Roma. Resta sempre in pista il Leeds, destinazione che non sarebbe la prima scelta di Krstovic. Federico Baschirotto e Wladimiro Falcone sono nel mirino del Torino dell’ex allenatore giallorosso Marco Baroni.

In entrata, gli ultimi rumors di mercato parlano di un interessamento del Lecce per l’esterno d’attacco Valentin Mihaila, classe 2000, tesserato col Parma (21 presenze e tre assist nell’ultima annata, con un grave infortunio muscolare che gli ha fatto saltare gli ultimi quattro mesi di campionato) e nazionale rumeno.