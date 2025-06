LECCE – Inaugurato il mercato della prima squadra: dal Laval arriva Kouassi

Il primo ingaggio ufficiale per la prima squadra del Lecce 2025/26 è quello di Christ-Owen Kouassi.

Nato nell’aprile del 2003, alto 187 cm, di ruolo difensore centrale ma anche terzino destro, Kouassi ha doppia cittadinanza, ivoriana e francese ed è stato prelevato dal club francese del Laval, formazione di seconda serie transalpina piazzatasi settima nell’ultima stagione.

Il neo giallorosso, che da ragazzo ha praticato anche judo, ha iniziato la carriera calcistica nel Montreuil e nel Fontenay; dal 2020 è entrato a far parte del Laval facendo tutta la trafila nelle giovanili per poi esordire in Ligue 2 nella stagione appena conclusa, collezionando 33 presenze con due gol e un assist. Pochi giorni fa, il 6 giugno, ha giocato qualche minuto con la selezione nazionale under 23 della Costa d’Avorio in un’amichevole con l’Olanda Under 21, finita 3-0 per gli africani.

Kouassi, dunque, si candida per un doppio ruolo: quello di terzino destro, insieme a Danilo Veiga e Guilbert, e quello di difensore centrale, come alternativa a Baschirotto, Guilbert e Tiago Gabriel.

Corvino ha deciso di puntare forte sull’ivoriano che ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il quinto.