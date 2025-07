BOXE – “Tutti uniti per The Bullet”: il Salento sostiene Carafa verso il Titolo Europeo

Tutta Ugento e il territorio salentino si mobilitano per sostenere il pugile Giuseppe Carafa, in arte “The Bullet”, atteso il 2 agosto a Malaga (Spagna) per il match valevole per il Titolo Europeo Silver Pesi Leggeri. Carafa, che vanta uno score di 20 match vinti (tre KO), sei pari e due persi, affronterà il padrone di casa e campione in carica Rafael Acosta, 14 match vinti (cinque KO), un pari e nessuna sconfitta.

Intorno al campione salentino si è creato un forte movimento popolare che unisce artisti, sportivi e cittadini, simbolo di un’intera comunità che condivide orgoglio, passione e determinazione. In suo onore, il cantautore Alessio Vida ha composto un brano inedito ispirato alla sua storia sportiva e personale: un pezzo potente, che racconta sogni, sacrifici e radici (QUI).

Il brano è anticipato da un estratto accompagnato da un video visual curato dal videomaker Riccardo Primiceri, capace di trasmettere l’intensità dell’attesa e l’emozione del momento.

Il lancio ufficiale della canzone e del videoclip avverrà tra qualche giorno con un evento speciale, pensato per coinvolgere l’intera comunità online e sul territorio.

Il progetto è coordinato da Matteo Orlando, che cura la strategia di comunicazione e promozione con l’obiettivo di dare la massima visibilità alla sfida internazionale di Carafa.

“Tutti uniti per The Bullet” è più di uno slogan: è l’espressione concreta di un territorio che si riconosce nei valori del suo campione, dentro e fuori dal ring. Il Salento risponde presente, con entusiasmo e partecipazione, pronto a tifare e supportare Giuseppe in uno dei momenti più importanti della sua carriera.