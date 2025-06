LECCE – Il primo ingaggio del mercato 2025/26 potrebbe essere il milanista Camarda

In attesa dell’ufficializzazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore giallorosso, il Lecce guarda al futuro e mette nel mirino uno dei talenti più promettenti del calcio italiano: Francesco Camarda. Il giovane attaccante classe 2008, di proprietà del Milan, potrebbe arrivare nel Salento con la formula del prestito, in una mossa che darebbe impulso al progetto giovani del club giallorosso. Da quanto riportano gli esperti di calciomercato, Sky in primis, il Lecce si riserverebbe il diritto di opzione, con contro-opzione, però, riservata al Milan.

Camarda, che a soli 15 anni ha esordito in Serie A con la maglia rossonera (era il 25 novembre 2023 in Milan-Fiorentina con Pioli allenatore rossonero), è da tempo sotto i riflettori per le sue qualità tecniche, il fiuto del gol e la maturità precoce. Il Milan, consapevole del potenziale del ragazzo, vorrebbe garantirgli un percorso di crescita graduale ma competitivo, e Lecce potrebbe rappresentare l’ambiente ideale: un club abituato a valorizzare giovani, in un contesto privo di eccessive pressioni ma con grande entusiasmo.

Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha spesso dimostrato fiuto per i talenti emergenti. La pista Camarda sarebbe perfettamente in linea con la strategia societaria, orientata alla costruzione di una rosa giovane e sostenibile. Per Camarda, giocare con continuità in Serie A sarebbe fondamentale per completare la propria formazione.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma i contatti tra le società potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Tutto dipenderà anche dalla volontà del Milan di inserire il giovane attaccante in un progetto tecnico che gli garantisca minutaggio, senza bruciare le tappe.

Quest’anno Camarda ha giocato dieci spezzoni con la prima squadra in Serie A, cui si aggiungono quattro presenze in Champions League e 18 col Milan Futuro in Serie C, con annessi cinque gol e un assist. Nelle nazionali minori azzurre ha già segnato 36 reti.

Il Lecce, dal canto suo, osserva con interesse e resta pronto a cogliere un’opportunità che, se concretizzata, avrebbe anche un forte valore mediatico. Un eventuale arrivo di Camarda rappresenterebbe un colpo di prospettiva e un messaggio chiaro: il futuro, a Lecce, è già iniziato.