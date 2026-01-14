LIVE! INTER-LECCE, il tabellino
LIVE! INTER-LECCE, il tabellino
Milano, stadio “Meazza-San Siro”
mercoledì 14.01.2026, ore 20.45
Serie A 2025/26, recupero giornata 16
INTER-LECCE 1-0
RETI: 78′ Esposito
— FINALE —
INTER (3-5-2): Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Diouf (56′ Luis Henrique), Barella (56′ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (72′ Martinez), Carlos Augusto – Bonny (56′ Esposito), Thuram (87′ Sucic). A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo. Allenatore: Cristian Chivu.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Maleh (86′ Sala) – Pierotti, (82′ N’Dri) Gandelman (68 Kaba), Sottil (68′ Morente) – Stulilc. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Fabio Maresca sez. Napoli (Passeri-Di Gioia; IV Manganiello; VAR Maggioni-Chiffi).
NOTE: Ammoniti Thuram, Luis Henrique (I), Veiga (L). Rec. 4′ pt., 4+1′ st.