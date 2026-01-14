LECCE – Giungono notizie ufficiali sull’infortunio di Camarda

Arrivano notizie ufficiali sull’infortunio di Francesco Camarda. Poco fa l’Us Lecce ha comunicato che il calciatore è stato sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra con prescrizione di quindici giorni di riposo.

L’attaccante, ieri, era stato inserito nella lista dei convocati per Inter-Lecce di questa sera, cui, ovviamente, non parteciperà. Presumibilmente il centravanti scuola Milan dovrebbe tornare a disposizione di mister Eusebio Di Francesco per la fine del mese, in corrispondenza di Torino-Lecce, in programma domenica 1° febbraio alle 12.30. Più probabile che il suo ritorno in campo sia per Lecce-Udinese, fissata per domenica 8 febbraio alle ore 15.

Una bella gatta da pelare per mister Di Francesco che, nelle prossime partite, potrà contare esclusivamente su una punta di ruolo, Nikola Stulic. Novità di mercato permettendo.