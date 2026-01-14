LA CRONACA – Lecce coeso ma non basta. Guizzo Esposito, giallorossi a testa alta

Sconfitta di misura, forse contro ogni pronostico, e prestazione coriacea che ha fatto sperare qualcosa di più per il Lecce, uscito sconfitto per 1-0 sul campo dell’Inter capolista. I giallorossi soffrono tanto ma concedono poco ed ai nerazzurri servono tre punte e un gol in mischia per ottenere i tre punti. La classifica ora dice quart’ultimo posto a quota diciassette punti.

Di Francesco torna al 4-2-3-1 sfruttando l’inserimento di Gandelman al centro della trequarti alle spalle di Stulic. Per Chivu classico 3-5-2 ed ampio turnover. Come pronosticabile l’Inter parte forte e sfiora il gol al sesto, quando Bonny sfrutta la palla persa da Pierotti ma trova la gran parata in corner di Falcone. Dopo un buon momento del Lecce, i nerazzurri si ripropongono in avanti con il destro di Zielinski alto al quarto d’ora di gioco. Al 26′ fischiato un rigore per l’Inter per tocco di Veiga su Bonny, ma il VAR interviene e i penalty è revocato. Alla mezz’ora Thuram di testa, palla alta sopra la traversa. Cinque minuti più tardi diagonale mancino di Mkhitaryan sugli sviluppi di un corner, palla larga di non molto. Al 48′ Falcone lancia Sottil che prova a sorprendere Sommer con un mancino al volo che però non prende la porta per poco.

Nella ripresa è invece il Lecce a partire meglio, pur non andando oltre un tiraccio di Pierotti facile preda di Sommer. Fiammata nerazzurra al cinquantunesimo e colpo di testa di Barella che trova attento Falcone. L’azione continua e Diouf manda al lato. Un minuto più tardi ancora il francese in diagonale, l’estremo salentino blocca a terra. Occasionissima Lecce al 73′: Kaba sfonda, Siebert di mancino deviato per l’opposizione di Sommer. Al 76′ il neo entrato Esposito di testa impegna Falcone, che sventa in corner. Passano tre minuti e l’Inter la sblocca: tocco di Esposito per Lautaro che calcia su Falcone, ma sulla battuta c’è Esposito che insacca da due passi. Lo stesso attaccante nerazzurro sfiora il bis subito dopo, destro a giro dal limite largo di un nulla. All’ottantaseiesimo si rivede il Lecce con un mancino di Maleh alto di non molto. Nel recupero un paio di insidiosi traversoni per i giallorossi, ma è 1-0 finale.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Milan, domenica alle 20.45.

IL TABELLINO