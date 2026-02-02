LECCE – Ultimissime ore di mercato, non si attendono novità. Fissata la conferenza stampa di Corvino e Trinchera

Ultimissime ore di calciomercato di riparazione in Serie A. Chiusura delle contrattazioni prevista per le ore 20 di questa sera.

Il Lecce ha ufficialmente dichiarato chiuso il mercato in entrata, che, sinora, ha portato a vestire la casacca i centrocampisti Omri Gandelman, Sadik Fofana, Oumar Ngom e l’attaccante Walid Cheddira. In uscita, invece, Hamza Rafia, Frederick Guilbert, Mohamed Kaba, Youssef Maleh, Balthazar Pierret e Christ-Owen Kouassi. Vedremo se da qui alle 20 ci saranno operazioni in extremis, comunque ben poco probabili, specie in entrata.

Intanto per domani mattina alle 11 è stata fissata la conferenza di fine mercato presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” al Via del Mare. Interverranno, come di consueto, il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e il direttore sportivo Stefano Trinchera.