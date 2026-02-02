ECCELLENZA – Juanito Sanchez riapre il campionato. Sorridono solo Maglie e Novoli: i tabellini della 26ª

Il big-match della 26esima giornata di Eccellenza pugliese se lo aggiudica il Brindisi che batte la capolista Bisceglie con un gol di Juanito Sanchez e si porta a -1 dai nerazzurrostellati. La promozione diretta in Serie D sembra essere gioco a due: la terza in classifica da ieri è il Taranto che travolge il Brilla Campi e si porta sul gradino più basso del podio, superando il Canosa fermato a Spinazzola. Tra le lecccesi sorridono solamente Maglie e Novoli: i giallorossi giocano un allenamento contro i ragazzini del Mola mentre il Novoli s’impone sul Racale ritorvando la vittoria che, sul campo, mancava dal 18 dicembre. Per il Racale è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Buon punto del Taurisano contro il Massafra che lascia, però, immutate le posizioni nella zona playout dove scivola il Brilla Campi ma anche l’Ugento, sonoramente sconfitto a Bitonto e in piena crisi di risultati. Sesta sconfitta nelle ultime sette per il Galatina, stavolta contro il Polimnia. Tre punti virtuali per il Gallipoli che avrebbe dovuto ricevere il Foggia Incedit, alla terza mancata presentazione in campo. Domenica prossima, se i dauni rinunceranno anche a giocare contro il Taurisano, sarà radiazione automatica con ricalcolo della classifica. Le squadre più svantaggiate, ovviamente, saranno coloro che hanno fatto bottino pieno contro la formazione allenata, per la prima parte del campionato, da mister Lasalandra.

I tabellini della 26esima:

SPINAZZOLA-CANOSA 1-1

RETI: 30′ pt Rotondo (C), 50′ pt Ferrero (S)

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro, Stefanini, Losappio, Zinfollino, Silvestri (32′ st Zingaro), Colonna, Ferrero (34′ st Brizzi), Ricchiuti, Di Palma (13′ st Musa Leigh). All. Di Domenico.

CANOSA: Massari, De Gol, Lamacchia, Castro, Rotondo, Farinola, Cafagna, Manzo, Iagulli (28′ st Dibenedetto), Lanzone, Croce (28′ st Di Piazza). All. De Candia.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

TARANTO-BRILLA CAMPI 4-0

RETI: 22′ pt Zampa, 37′ pt Losavio, 4′ st Guastamacchia, 45′ st Monetti

TARANTO: Martinkus, Hadziosmanovic (6′ pt Sansò), Rizzo, Guastamacchia (30′ st Konate), De Rosa, Zampa, Di Paolantonio, Vukoja (11′ st Marino), Monetti, Losavio (18′ st Magalhaes), Russo (25′ st Aguilera). All. Danucci.

BRILLA CAMPI: Menendez, Filippi Filippi (24′ st Olibardi), Layus, Caravaglio, Cucci, Flordelmundo (10′ st Vapore), Becci (24′ st De Luca), Calò, Marti, Mariano, De Gaetani (10′ st Dell’Atti). All. Calabuig.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

VIRTUS MOLA-A. TOMA MAGLIE 0-8

RETI: 9′ pt e 27′ pt Ousfar, 17′ pt, 29′ pt, 38′ pt e 1′ st Oltremarini, 23′ pt Serafino, 37′ st Ongania

VIRTUS MOLA: De Caro, Samb, Loporchio (42′ st Caricola), Di Cesare, Lofoco, Cavone (26′ st Lillo), Cacucci, Magistà (36′ st Starace), Casadibari, De Bari (20′ st Tonazzi), Dituri (1′ st Lanotte). All. Cirillo.

A. TOMA MAGLIE: Cimino, Guevara, Ongania, Galvez, Amato (8′ st Giannuzzi), Mutisi (1′ st Dell’Anna), Martina, Diaz (1′ st Castellaneta), Ousfar, Serafino (15′ st Vantaggiato), Oltremarini (15′ st Bah). All. Giuliatto.

ARBITRO: Elia di Barletta.

—

GALLIPOLI-FOGGIA INCEDIT non disputata per assenza degli ospiti

—

UC BISCEGLIE-ACQUAVIVA 2-2

RETI: 10′ pt Pucinelli (A), 3′ st Loseto (B), 38′ st Bonicelli (B), 45′ st Girardi (A)

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari, Panebianco, Bocchino, Loseto, D’Elia (30′ st Soldani), Diomandè, Zinetti (30′ st Caputo), Konè (40′ st Saani), Bonicelli, Ramos (40′ st Radicchio). All. Rumma.

ACQUAVIVA: Bozzi, Angelini (20′ st Girardi), Patronelli, Colaci (40′ st Schirizzi), Asselti, ferrante, Pucinelli Fucci (20′ st Rucci), Cosmo (20′ st Fortunato D.), Guglielmi, Goh (49′ st Patruno). All. Solidoro.

ARBITRO: Mongelli di Lecce.

—

ATL. RACALE-NOVOLI 1-3

RETI: 39′ pt De Blasi (N), 12′ st Mancarella (N), 23′ st Miggiano (R), 49′ st Giacomazzi (N)

ATL. RACALE: Colazo, Cardinale (1′ st Vitale), De Vito (1′ st My), Pirretti, Galan, Pennetta, Miggiano (45′ st Abatelillo), Perez, Ramirez (19′ st Carrino), Barbero, Massimi (16′ st Grimaldi). All. Sportillo.

NOVOLI: Suma, Togora, Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, Valzano, Ferreira (51′ st Tarantino), De Blasi (20′ st Giacomazzi), Villa (32′ st Milanese), Mancarella, Sosa (32′ st Carrozzo). All. Luperto.

ARBITRO: Accoto di Casarano.

NOTE: Ammoniti Cardinale, Pirretti (R), Suma, Maccarrone, Milanese, Carrozzo (N). Rec. 2′ pt, 5′ st.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Un cinico Novoli sbanca il “Basurto” e ritrova la vittoria che, sul campo, mancava dal 18 dicembre. Eppure è il Racale ad avere un miglior impatto alla gara producendo subito due palle gol: al 6’ Pennetta spara a botta sicura da dentro l’area, salva sulla linea Lobjanidze. Al 9’ è Galan, ben servito da Pirretti, a mettere alto da due passi. Col passare dei minuti il Novoli si riorganizza e comincia a insidiare la porta di Colazo. Al 25’ Villa allarga troppo la mira, poi al 32’ Mancarella calcia da fuori con pallone che slitta per il fondo umido e sfila largo. Al 36’ colpo di tacco di Blasi sotto porta, pronto Colazo a chiudere la serranda. Il numero uno del Racale, però, deve arrendersi al 39’ quando De Blasi, su palla d’incontro, prende la mira e incrocia all’angolo opposto. Sportillo attinge alla panchina e, dopo il riposo, il Racale ritorna in campo con maggior fiducia. Al 6’ Suma respinge un tiro al volo di Galan dal limite. Lo stesso Galan, poco dopo, sfiora l’incrocio dai 20 metri. Scampato il pericolo, il Novoli raddoppia al 12’: assist di Togora, preciso mancino di Mancarella che non lascia scampo a Colazo. Miggiano riapre le speranze del Racale al 23’ quando sfrutta un assist di Carrino per battere Suma a mezz’altezza. I locali attaccano a testa bassa: al 24’ My arriva in ritardo su cross di Pirretti. In pieno recupero poi Galan spara alto dal cuore dell’area. Su contropiede dopo corner racalino, Milanese s’invola sulla fascia e offre a Giacomazzi il comodo pallone dell’1-3 che chiude i conti.

—

TAURISANO-S. MASSAFRA 1-1

RETI: 10′ pt rig. Kordic (M), 18′ pt Caruso (T)

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello (14′ st Lezzi), De Vasconcelos, Cabrera, Fayoseh, Ferraiuolo (1′ st Quarta), Maiolo, Mingiano, Garcia (29′ st Falciano), Caruso (21′ st Perdicchia). All. Oliva.

S. MASSAFRA: Lotito, Martino, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Secondo, Marsico (20′ st Brigida), Nazzaretto (14′ pt Petruzzi, 35′ st Caserta), Kordic, Palmisano (45′ st D’Andria), Sergio (42′ st Pavone). All. Marasciulo.

ARBITRO: Crivellaro di Legnago.

—

BRINDISI-BISCEGLIE 1-0

RETI: 25′ pt Sanchez J.

BRINDISI: Antonino, Mancarella, Gori, Bernaola, Lanzolla, Sanchez S. (35′ st Carrozzo), Sanchez J. (35′ st Scoppa), Lobosco, Alboni, Benvenga, Saraniti (37′ st Ferrari). All. Ciullo.

BISCEGLIE: Lonoce, De Luca (25′ st Ciurlo), Visani (25′ st Taccogna), Martinez (14′ st Dammacco), Lopez (41′ st Maffei), Lavopa, Amoroso (14′ st Sene), Martino, Gonzalez, Du Fulvio, Cifarelli. All. Di Meo.

ARBITRO: Pasqua di Vibo Valentia.

NOTE: espulso Maffei (BI) al 44′ st.

—

POLIMNIA-GALATINA 3-1

RETI: 11′ pt Niang (P), 16′ pt Monteduro (G), 23′ pt Dellino (P), 27′ st Carriero (P)

POLIMNIA: De Giosa, Carriero, Divittorio, Rapio, gernone, Bottari, Zaccaria, Ungredda (10′ st Marasciulo), Dellino, Tirera (10′ st Avantaggiati), Niang. All. Mancini.

GALATINA: Caroppo, Mengoli (27′ pt Nuzzo), Mora, Monteduro, Arnesano, Macrì, Portaccio, gemma, Marzio, Karim, Toure. All. Marino.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

BITONTO-UGENTO 4-0

RETI: 37′ pt Marchitelli, 8′ st Demichele, 32′ st Lavoratti, 36′ st Napoli

BITONTO: Cozzella, Catalano, Dinielli, Marchitelli, Cutrone, Bozzi (19′ st Lavoratti), Cafarella, Demichele (32′ st Meliddo), Napoli (39′ st Cariello), Palazzo (39′ st Fracchiolla), D’Alba. All. Zinfollino.

UGENTO: Maggi, Marchionna, Boglic, Aranda, Martinez, Scarlino, Lollo, Albin Gomez (42′ st Zappacosta), Cordary, Rivadero, Laena. All. Manco.

ARBITRO: Antico di Brindisi.