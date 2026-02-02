PROMOZIONE/B – Clima rovente tra Acaya/Roca e Leverano, la palla passa al Giudice sportivo: i tabellini della 22ª

L’Ostuni passa di misura sul campo del Bagnolo e tiene a distanza le inseguitrici Mesagne (vittoriosa a Carovigno) e Squinzano (2-0 in casa col Ginosa). Rallenta il Manduria che s’inceppa a Copertino e porta a casa un solo punto che, comunque, allunga la striscia positiva a 15 incontri di fila senza sconfitte. Sesto successo consecutivo del Terre di Acaya, 2-0 al Leverano, risultato su cui, però, potrebbe incombere la decisione del Giudice sportivo. Tricase di misura sul Sava, Taviano idem sul campo dell’ormai naufragato Trepuzzi. In coda stop per il Matino battuto in extremis dal Putignano. Bagnolo ancora in crisi di risultati: con l’Ostuni è arrivata la nona sconfitta nelle ultime undici partite. Ritorna a fare punti (uno) il Copertino dopo nove gare ma la situazione dei rossoverdi resta critica.

I tabellini della 22esima:

TREPUZZI-TAVIANO 0-1

RETI: 44′ pt Iurato

TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Durante, Fiorentino, Tape, Sumareh, Palmieri, De Marco, Tahiara (0′ st Godwin), Sergi, Spedicato. All. Presta.

TAVIANO: Palma, Spinelli, Carrozza, Liquori, Maruccia, Levanto, Verri, Portaccio, Gennari, Castrì, Iurato. All. Costantino.

ARBITRO: Rizzi di Taranto.

—

BAGNOLO-OSTUNI 1-2

RETI: 5′ st e 30′ st Sowe (O), 18′ st rig. Campa (B)

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Cariddi, Luciano, Campa, Angelini, Piscopo, Chiri, Afrune (3′ st Luciano), Pasca, Coluccia. All. Bray.

OSTUNI: Pizzaleo, Kola (3′ st Fernandez), Natola, Carlucci, Gomez, Semeraro (1′ st Thiam), Narducci (20′ st Caruso), Convertino (1′ st Balanda), Zolezzi, Bari (35′ st De Pasquale), Sowe. All. Bruni.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

SQUINZANO-GINOSA 2-0

RETI: 10′ pt Pignataro, 8′ st Indirli

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Indirli, Fruci, Greco, Iaia, Gueye, Montinaro, Strambelli (15′ st Malerba), Ancora, Pignataro. All. Frisenna.

GINOSA: Nije, Dimauro, Mazzarano, Sernia, Ventura, Cimmarusti, Telesca, Verdano (1′ st Passarelli), Lovecchio, Faccini, Villani. All. Marsili.

ARBITRO: Salso di Barletta.

—

CAROVIGNO-MESAGNE 0-1

RETI: 49′ st De Carlo

CAROVIGNO: Cervellera G., Jarju, Perrone M., Kidiera, Kaba, Caramia (30′ st Lanzilotti), Turco M. (24′ st Turco F.), Petracca, Lombardi, Vantaggiato (24′ st Lovisi, 42′ st Carbone), Campioto. All. Di Serio.

MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue M., Ribezzi, Ndiaye A., Ouedraogo (7′ st Ndome), D’Amanzo (16′ st De Carlo), Manta Ale. (10′ st Mbaki), Manta And., Fatty. All. Funaro.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

COPERTINO-MANDURIA 1-1

RETI: 10′ pt Texeira (M), 37′ st Sall (C)

COPERTINO: Margiotta, Sall, Stella, Franco, Lorenzo, Leo (34′ st Sowe), Ciccarese D. (23′ st Pinto), Ciucci, Nestola, Frisenda, Pouye (34′ st Greco). All. Olivieri.

MANDURIA: Passaseo, Paternello; Caputo, zizzi, texeira, Stranieri, Romano (40′ st Cecchin), Prinari (18′ pt Donno), Palumbo (45′ st mandurino), Ndiaye (18′ st Marchionna), Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

TRICASE-SAVA 2-1

RETI: 37′ pt Palumbo (T), 22′ st Lorusso (T), 33′ st Pisano (S)

TRICASE: Amico, Caracciolo, Cavalieri, De Giorgi (15′ st Moretto), Desiderato, Esposito A., Palumbo, Ferraro, Lorusso, Maiolo, Manisi. All. Mitri.

SAVA: Bufano, Pisano, Carlucci, Amatulli (22′ st Panico), Fabiano, Richella, Mirizzi, Gatto, Lippo, Neris, Spataro. All. Malacari.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

PUTIGNANO-MATINO 1-0

RETI: 45′ st Novelli

PUTIGNANO: Loliva, Nitti, Muolo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, Novelli, Daugenti, Laera (12′ st Taddeo), Colucci. All. Messina.

MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Schirosi (10′ st Marocco), Mancarella (1′ st De Vito), Potenza (22′ pt Ciriolo, 30′ st Diop), Garcia (15′ st Darboe), Seclì. All. Mauro.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-LEVERANO 2-0

RETI: 15 st Baclet, 35′ st Cisternino

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Maraschio (48′ st Pezzuto), Rutigliano, Cisternino, Garcia, Baclet (41′ st Porpora), Piccinno (42′ st Riezzo), Murrone (47′ st Mingiano), Almeyra, Raffin. All. Greco.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, Suppressa, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Alemanni (24′ st Quarta), Valentino (31′ st Kalou), Marino. All. Lentini.

ARBITRO: Dileo di Barletta.

Clima infuocato e accuse incrociate tra Leverano Football e Terre d’Acaya e Roca. Il Leverano denuncia, tramite un duro comunicato, un clima intimidatorio culminato in minacce verbali e aggressioni fisiche ai propri tesserati da parte del tecnico avversario Oscar Greco, fatti che avrebbero scosso il calciatore De Pascalis al punto da rinunciare a giocare. La società lamenta inoltre gravissimi insulti razzisti rivolti a Lamin Sanyang e la mancata sospensione del match. Pronta la replica del Terre d’Acaya, che rigetta ogni accusa definendola “calunniosa” e “fantasiosa”, appellandosi al referto arbitrale che non riporterebbe irregolarità. Il club ospitante rivendica la propria cultura multietnica, nega le aggressioni e annuncia vie legali contro il Leverano, che nel frattempo, confermando la propria versione, ha scelto la linea del silenzio stampa dopo aver trasmesso gli atti alle autorità competenti. Sarà il Giudice sportivo, a metà settimana, a risolvere, eventualmente, il caso.

—

LOCOROTONDO-ARBORIS BELLI 2-1

RETI: 44′ pt rig. Longo L. (A), 22′ st Natale R. (L), 39′ st Diwouta (L)

LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Colucci (24′ st Convertini), Laguardia, Palazzo, Savoia, Natale J. (44′ st Pentassuglia), Neglia (11′ st Quazzico), Natale R., Mastronardi, Romanazzo (11′ st Diwouta). All. Calabretto.

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Amodio, Urrutia (8′ st Iaia), Greco (33′ st Taldone), Avella, Troisi, Moretti, Fernandez (39′ st Longo D.), Longo L., Ferreira. All. Caracciolo.

ARBITRO: Spluga di Brindisi