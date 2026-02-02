LECCE – Delle Monache, ufficiale il prestito in Serie C. Ultimo arrivo in Primavera: Flies

Marco Delle Monache, esterno d’attacco classe 2005, l’anno scorso sei gol e sette assist nel campionato Primavera con 32 presenze, è stato ceduto a titolo temporaneo al Potenza in Serie C.

Dell’attaccante abruzzese non si era più avuto notizia dagli organi ufficiali giallorossi dal termine della scorsa stagione sportiva. Per Delle Monache si tratta di un ritorno in Serie C dopo averci giocato prima con la casacca del Pescara, poi con quella del Vicenza, oltre ad avere a curriculum anche sei presenze in Serie B con la Sampdoria. Insieme a Sandro Bertolucci (12 reti e tre assist l’anno scorso, sempre in Primavera), Delle Monache costituiva un bel duo d’attacco, talvolta supportato da Dario Daka sull’ala destra.

Intanto, per la Primavera, è stato tesserato in extremis (a titolo temporaneo con opzione ed obbligo di acquisto) il centrocampista belga classe 2007 Jarne Flies, cresciuto nell’RSC Anderlecht.

Il mercato di riparazione del Lecce non avrà ulteriori movimenti in entrata.