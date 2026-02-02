In chiusura di operazioni, giunge anche la notizia della risoluzione contrattuale tra il Lecce e Tete Morente, il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno del 2027.

Lo spagnolo chiude la sua esperienza salentina con 31 presenze nella scorsa stagione, oltre a tre gol e due assist, in aggiunta alle 16 di quest’anno, in cui ha fornito un solo assist. In aggiunta anche tre presenze in Coppa Italia per un totale di 50 gettoni ufficiali.

Il Lecce ha ufficialmente chiuso il mercato in entrata con gli ingaggi di Omri Gandelman, Sadik Fofana, Oumar Ngom e l’attaccante Walid Cheddira. Hanno lasciato il club: Hamza Rafia, Frederick Guilbert, Mohamed Kaba, Youssef Maleh, Balthazar Pierret e Christ-Owen Kouassi.

Per la Primavera, invece, ingaggiati Wiktos Staszak, Jarne Flies (centrocampisti), Betram Peter Skovgaard (attaccante). Ceduti Marlon Ubani, Matteo Agrimi e Marco Delle Monache.

Intanto per domani mattina alle 11 è stata fissata la conferenza di fine mercato presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” al Via del Mare. Interverranno, come di consueto, il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e il direttore sportivo Stefano Trinchera.