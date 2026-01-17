SERIE A – Live tutte le ufficialità del mercato di riparazione 2025/26, squadra per squadra
Dal 2 gennaio si è aperta la finestra invernale del calciomercato di Serie A 2025/26. La sessione si chiuderà alle ore 20 di lunedì 2 febbraio prossimo.
Arrivi e partenze squadra per squadra (fonte: TMW)
(ultimo aggiornamento: 17.01.2026, 13.00)
ATALANTA
Acquisti: G. Raspadori (A, Atl. Madrid, def.), B. Godfrey (D, Sheffield United, FP);
Cessioni: I. Reginesi (D, Pro Vercelli, temp.), M. Colombo (C, Pianese, def.), J. Italeng (A, Ravenna, temp.), M. Brescianini (C, Fiorentina, temp.), F. Zuccon (C, Mantova, temp.);
—
BOLOGNA
Acquisti: E. Helland (D, Brann, def.);
Cessioni: R. Tonin (A, Vicenza, def), L. Menegazzo (C, Foggia, temp.), N. Byar (C, Wydad Casablanca, def.), R. Stivanello (D, Lumezzane, temp.), J. Sosa (D, Colo-Colo, temp.);
—
CAGLIARI
Acquisti: –
Cessioni: M. Rog (C, svinc.), B. Radunovic (P, Spezia, temp.);
–
COMO
Acquisti: N. Tornqvist (P, Mjallby, FP);
Cessioni: S. Verdi (A, Sudtirol, svinc.), M. Sala (D, Avellino, def.);
—
CREMONESE
Acquisti: –
Cessioni: M. Valoti (C, Spezia, def.), M. De Luca (A, Modena, temp.), L. Sernicola (D, Spezia, temp.);
–
FIORENTINA
Acquisti: M. Brescianini (C, Atalanta, temp.), M. Solomon (A, Tottenham, temp.);
Cessioni: M. Viti (D, Nizza, FP), P. Marì (D, Al Hilal, def.), D. Krastev (D, Spartak Varna, def.), T. Martinelli (P, Sampdoria, temp.), G. Infantino (C, Argentinos Juniors, temp.);
—
GENOA
Acquisti: –
Cessioni: F. Stolz (P, Grezer, temp.), V. Carboni (C, Inter, FP)
—
H. VERONA
Acquisti: Isaac (A, Atl, Mineiro, def.), A. Borghi (P, Corinthians, def.);
Cessioni: A. Pavanati (C, Reggiana, temp.), E. Tavsan (A, Samsunspor, def.), Y. Santiago (C, Alverca, temp.)
—
INTER
Acquisti: V. Carboni U(C, Genoa, FP);
Cessioni: G. Stabile (D, Bari, temp.), G. De Pieri (A, Bari, temp.), V. Carboni (C, Racing Avellaneda, temp.)
–
JUVENTUS
Acquisti: –
Cessioni: R. Turicchia (D, V. Entella, def.)
–
LAZIO
Acquisti: K. Taylor (C, Ajax, def.), P. Ratkov (A, Red Bull Salzburg, def.)
Cessioni: D. Gonzalez (A, Atlas, def.), L. Di Tommaso (C, A. Cerignola, temp.), M. Guendouzi (C, Fenerbache, def.), V. Castellanos (A, West Ham, def.)
–
LECCE
Acquisti: O. Ngom (C, Estrella Amadora, def.), S. Fofana (D, Grazer, def.), O. Gandelman (C, Gent, def.), W. Staszak (C, Wisla Cracovia, temp.)
Cessioni: H. Rafia (C, Esperance S. de Tunis, def.), M. Agrimi (C, Nardò, temp.)
—
MILAN
Acquisti: J. Sardo (C, Monza, def.), N. Fullkrug (A, West Ham, temp.);
Cessioni: A. Coubis (D, Sampdoria, def.), K. Zeroli (C, Juve Stabia, temp.);
—
NAPOLI
Acquisti: –
Cessioni: –
—
PARMA
Acquisti: –
Cessioni: Hernani (C, Monza, def.), T. Begic (A, Sampdoria, temp.);
—
PISA
Acquisti: R. Bozhinov (D, Royal Antwerp, def.), R. Durosinmi (A, Viktoria Plzen, def.);
Cessioni: A. Vukovic (P, Mantova, temp.), G. Maucci (C, Ospitaletto, temp.), A. Arena (A, Arezzo, temp.)
—
ROMA
Acquisti: D. Malen (A, Aston Vuiulla, temp.), R. Vaz (A, Ol. Marsiglia, def.)
Cessioni: A. Romano (C, Spezia, temp.), E. Bove (C, svinc.), F. Reale (D, Avellino, temp.)
—
SASSUOLO
Acquisti: –
Cessioni: –
—
TORINO
Acquisti: D. Tonica (D, Legnago, def.), F. Rivas (D, Atl. Nacional, def.);
Cessioni: C.B. Balcot (D, Mantova, temp.), F. Dell’Aquila (A, Pontedera, temp.);
–
UDINESE
Acquisti: D. Pizarro (A, Le Havre, FP), J. Arizala (D, Independiente Medellin, def.), Brenner (A, Cincinnati, FP);
Cessioni: Iker Bravo (A, Las Palmas, temp.), M. Palma (D, Sampdoria, temp.)
—
LEGENDA
P, D, C, A (dopo il nome) rappresentano il ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante)
temp = prestito
def = titolo definitivo
FP = fine prestito
svinc. = svincolato
rit. = ritiro