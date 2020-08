LECCE – Ufficiale, Corvino ritorna in giallorosso

Pantaleo Corvino è il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Unione Sportiva Lecce. Lo ha comunicato la società giallorossa pochi istanti fa, attraverso i propri canali ufficiali.

L’incarico col dirigente di Vernole avrà durata triennale.

La conferenza stampa di presentazione è programmata per lunedì 10 agosto alle ore 11 presso il Palazzo del Banco di Napoli a Lecce.

Due giorni fa la proprietà aveva deciso di interrompere consensualmente il rapporto di collaborazione con l’ex ds Mauro Meluso (QUI), giunto nel Salento nel giugno 2016, uno degli artefici della doppia promozione dalla Serie C alla A in soli due anni, ma, evidentemente, ritenuto in parte responsabile del mancato raggiungimento dell’obiettivo salvezza che sembrava alla portata del Lecce.

Corvino fu già nei quadri societari dalla primavera del 1998 all’estate del 2005, quando accettò l’offerta della Fiorentina. Da dirigente, ha scritto alcune delle pagine più belle della storia recente, e non, del Lecce, come le promozioni in Serie A nel 1998/99 e 2002/03, le salvezze in A del 1999/00, 2000/01, 2003/04 e 2004/05 e, non da meno, i due Scudetti Primavera 2002/03 e 2004/05 e la Coppa Italia Primavera nel 2001/02. In totale, sono sette i titoli nazionali vinti coi settori giovanili. A Corvino si deve la scoperta, tra i tanti, di calciatori del calibro di Bojinov, Vucinic, Ledesma, Konan, Esposito, Rosati e Pellè.

