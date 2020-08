SERIE D – Ammissioni e esclusioni: via libera al Brindisi, la Sammaurese è la prima ripescata. Le classifiche definitive

Serviranno ancora alcune settimane per definire gli organici ufficiali dei gironi di Serie D 2020/21.

Ieri a Roma si è riunito il Direttivo Lnd che ha deliberato, tra le altre cose, anche le prime ammissioni ai campionati nazionali di Serie D. Sono state confermate le esclusioni di San Marino e Vigor Carpaneto che, pur avendone diritto, non hanno presentato domanda di iscrizione; non ammesso il Savona per non aver presentato ricorso contro il parere negativo della Covisod; accolti i ricorsi di Porto Sant’Elpidio, Brindisi, Chions, Acr Messina, Olympia Agnonese, Rieti, Roccella e Team Nuova Florida; ripescata, infine, la Sammaurese, prima nella classifica delle retrocesse, in ragione dell’ammissione in sovrannumero del Campodarsarego. L’attuale composizione, 164 squadre, potrebbe subire ulteriori variazioni legate al completamento dell’organico della Lega Pro, che sarà oggetto di valutazione nei consigli federali del 20 e 27 agosto; ci potrebbero, infine, essere ammissioni in sovrannumero da parte dei sindaci delle società escluse dalla Serie C. Quindi, la composizione definitiva dei gironi sarà prevista per la prima settimana di settembre.

Per i ripescaggi, come già ricordato in precedenza, si procederà attingendo, alternativamente, due squadre dalla classifica delle retrocesse e una da quelle delle seconde classificate. Il Nardò è terzo nella classifica delle retrocesse con 62 punti, dietro alla Sammaurese (ripescata, 68,5 punti) e al Vado (65,5).