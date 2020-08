PROMOZIONE/B – Il Maglie è scatenato, Tartaglia resta ad Aradeo. Taurisano, c’è uno spiraglio? Il punto

Protagonista numero uno del calciomercato di Promozione è senza dubbio la Toma Maglie, che, nelle ultime ore, sembra ad un passo dal definire due importantissime trattative. Ad Aradeo, dopo aver temuto il peggio, ora si inizia a progettare la nuova stagione, partendo dalla riconferma di mister Tartaglia. A Taurisano sembra aprirsi un piccolo spiraglio.

MAGLIE – Da quanto raccolto dalla nostra redazione, la società giallorossa, sembrerebbe ad un passo dal definire un importantissimo tris di colpi di mercato. Ormai fatta per l’estroso trequartista ex Ugento Alessio Castrì e per l’esperto centrocampista Claudio Zaminga, che, nelle prossime ore, dovrebbero diventare ufficialmente due calciatori della Toma Maglie. Il direttore Loris Bavone sembra essere al lavoro per regalare a mister Orazio Mitri un pesantissimo acquisto. Ben avviati sono i contatti con l’esterno offensivo ex Gallipoli e Casarano Giuseppe Negro. Tre colpi senza alcun dubbio di categoria superiore, che fanno del Maglie, l’assoluta regina del calcio mercato di Promozione.

ATLETICO ARADEO – Dopo aver temuto il peggio, l’Atletico Aradeo, ha prima annunciato l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione, ufficializzando poco dopo la riconferma per mister Graziano Tartaglia, che guiderà ancora la compagine giallorossa. Nelle prossime ore potranno arrivare le prime riconferme ed i colpi in entrata.

TAURISANO – La società granata, in queste ore, sta dando vita ad una corsa contro il tempo per provare ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, con il presidente Tommaso Scarlino ed il suo vice Stefano Ancora, che potrebbero far registrare un dietrofront rispetto a quello che erano le comunicazioni ufficiali post lockdown. Ad oggi non vi è nulla di ufficiale, ma questa appare più di un’indiscrezione.