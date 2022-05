LECCE – Primo tassello per il futuro: prolungato il contratto col dt Pantaleo Corvino

Primo tassello per la stagione 2022/23. L’Us Lecce comunica di aver prolungato il contratto, in scadenza il 30 giugno 2023, con il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, allungandolo sino al giugno 2025. “Tale prolungamento darò continuità allo straordinario lavoro iniziato due anni fa”, si legge nella nota della società.

Corvino, quest’anno, ha raccolto i frutti delle sue strategie di mercato di successo, centrando la promozione diretta in Serie A, vincendo la concorrenza di squadre ben più attrezzate e con un capitale sociale di gran lunga superiore a quello investito dal Lecce. Da ieri, poi, non da ultimo, al successo con la prima squadra si è affiancata la splendida salvezza centrata dalla Primavera di Vito Grieco, ufficializzata dal successo riportato nel match casalingo col Torino e al contemporaneo ko interno del Napoli col Verona già salvo.