LECCE – Primavera, è il giorno dell’incredibile festa: steso il Torino, il Verona ferma il Napoli… è salvezza!

Quello che sembrava improbabile, è successo. Il Lecce Primavera centra la salvezza e, addirittura, senza giocare i playout. Nell’ultima partita della stagione regolare, i giallorossi battono per 2-1 il Torino con una doppietta di Daka. Non bastava, però, vincere: i salentini dovevano sperare in alcuni incroci poco probabili dagli altri due campi coinvolti nella lotta per la salvezza, quello di Vismara Milano e quello di Cercola Napoli.

Il Milan, battendo per 4-2 il Genoa, si salva direttamente, relegando il grifone agli spareggi. Il risultato più eclatante, però, è la sconfitta casalinga del Napoli contro il già salvo Verona. Dopo essere passati in vantaggio, i partenopei staccano la spina e incassano il gol del pari e quello della sconfitta in sequenza. Lecce e Napoli chiudono a pari punti, a parità di punti negli scontri diretti, a parità di differenza reti negli scontri diretti: è la differenza reti generale a premiare i lupi di Grieco.

Il Lecce raccoglie i frutti di questi risultati e festeggia una salvezza che, ad un certo punto, appariva lontanissima. I ragazzi di Vito Grieco sono riusciti a centrare il traguardo, togliendosi anche diverse soddisfazioni, come la vittoria casalinga contro l’Inter, il pareggio contro la Roma capoclassifica, i successi contro Sassuolo, Napoli, Fiorentina. Ai playout ci vanno Napoli e Genoa. Retrocesse direttamente Spal e Pescara.

Si chiude, quindi, un’annata splendida per l’Us Lecce e, soprattutto, per Pantaleo Corvino, ma anche per il responsabile del settore giovanile, Gennaro Delvecchio: promozione in A della prima squadra, salvezza in A della Primavera. Applausi!

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, Deghi Center

domenica 15 maggio 2022, ore 12

Primavera 1 2021/22, giornata 34 (ultima)

LECCE-TORINO 2-1

RETI: 53′ e 62′ Daka (L), 80′ Dellavalle (T)

LECCE (4-3-3): Borbei; Lemmens, Pascalau (19′ st Ciucci), Hasic (1′ st Torok), Nizet (19′ st Scialanga); Salomaa, Vulturar, Mommo (1′ st Gonzalez); Berisha, Daka, Carrozzo (28′ st Russo). A disp. Samooja, Haakmat, Burnete, Trezza, Lippo, Piazza, Blondel. All. Grieco (squalificato, in panchina Salvalaggio).

TORINO (4-3-3): Milan; Angori, Reali (35′ st Polenghi), Gineitis, Caccavo (16′ st Akhalaia); Pagani (9′ st Dellavalle), Garbett (35′ st Di Marco), Lindkvist (9′ st Savini); Baeten, Zanetti, N’Guessan. A disp. Fiorenza, Sassi, Rettore, Wade, Giorcelli. All. Coppitelli.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

NOTE: ammoniti Hasic, Pascalau, Nizet, Carrozzo (L), Baeten, Zanetti (T).