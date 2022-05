NOVOLI-TRICASE – Festa grande al “Cezzi”, la squadra di Marangio trionfa in finale playoff

Il Novoli vince la finale playoff del girone B di Promozione, piegando il Tricase per 3-1 al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. I rossoblù nord-salentini, quindi, si classificano al primo posto per un eventuale – e probabile – ripescaggio in Eccellenza. Il Tricase esce dal “Totò Cezzi” a testa alta, dopo aver lottato su ogni pallone ed aver, comunque, giocato una stagione sicuramente ad alti livelli.

La parità si rompe al minuto 21 grazie a Palazzo che ribadisce in porta dopo un colpo di testa di Massaro, servito da Poleti. Il vantaggio locale, però, dura poco, giacché Citto riequilibra subito le sorti dell’incontro con un colpo di testa vincente, cinque minuti dopo. Ma le emozioni continuano: attorno alla mezzora, il Novoli si riporta in vantaggio con un tap-in di Massaro che sfrutta una corta respinta di Bibba. A sette dalla fine, grave infortunio per Citto, autore del gol tricasino: per il difensore, si sospetta una frattura alla tibia. Deve intervenire il 118. Nell’occasione, espulso Poleti per gioco pericoloso e il Novoli deve difendere il vantaggio per circa un’ora in inferiorità numerica.

Il Tricase avanza il baricentro nella ripresa, a caccia quantomeno del pari che avrebbe potuto portare la gara ai supplementari, ma, di contro, trova un Isceri in giornata super, capace di rintuzzare, via via, tutti gli attacchi ospiti con Manisi, Rosafio e Palumbo. In pieno recupero, col Tricase sbilanciato in avanti, il Novoli trova il punto del 3-1 grazie a un siluro di Delgado che non lascia spazio a repliche. Al triplice fischio, la festa del Novoli può avere inizio.

—

IL TABELLINO

Novoli, stadio “T. Cezzi”

domenica 15 maggio 2022, ore 16.30

Eccellenza/B 2021/22, finale playoff

NOVOLI-TRICASE 3-1

RETI: 21′ pt Palazzo (N), 27′ pt Citto (T), 30′ pt Massaro (N), 50′ st Delgado (N)

NOVOLI (f. iniz.): Isceri, Conte, Martina, Quarta, Franco, Capone, Palazzo, Marasco Gia., Massaro, Poleti, De Blasi. All. Angelè (Marangio squalificato).

TRICASE (f. iniz.): Bibba, Mauro, Rizzo, Moretto, Citto, Silva, Palumbo, Orlando, Conde, Rosafio, Manisi. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: espulso Poleti al 37′ pt per gioco pericoloso.