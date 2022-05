RICONOSCIMENTI – La vernolese Grazia Turco sarà nominata Cavaliere della Repubblica

Bellissima notizia per Grazia Turco, pluricampionessa di handbike e tennistavolo, originaria di Vernole e impegnata in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili, nel mondo dello sport e non solo: sarà a breve nominata Cavaliere della Repubblica, su impulso del Presidente, Sergio Mattarella.

Ecco la comunicazione ufficiale, firmata dal Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio: “Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, ha conferito ad Anna Grazia Turco il diploma dell’onorificenza di Cavaliere”. L’investitura ufficiale avverrà a Lecce, il prossimo 2 giugno, Festa della Repubblica, presso il Teatro Apollo, alle ore 10.15.

La gioia della campionessa salentina: “Come atleta ho sempre sognato che l’inno nazionale suonasse per me. Nel corso degli anni mi sono dedicata nel sociale e ho studiato per diventare interprete Lis impegnandomi in tante attività tra cui la clownterapia. E sono veramente orgogliosa di ricevere questo prestigioso riconoscimento e rappresenta l’Italia”.